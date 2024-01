A DEAC férfi futsalcsapatára a papírforma alapján kötelező győzelem várt péntek este, hiszen a sereghajtó Magyar Futsal Akadémiát látta vendégül. Azért félvállról nem lehetett venni az MFA-t, hiszen hazai környezetben megszorongatta Tihanyi Csaba legénységét, azon a meccsen végül Berecz Rafael állította be a 2-3-as végeredményt – írta a deac.hu.

– A mérkőzésen a 13. percben szereztük meg a vezetést, ekkor Nagy Bence lekészítése után Vass Ottó lőtte a labdát nagyjából hét méterről a vendégek kapujába. Nem sokkal később megdupláztuk az előnyünket: Franchu lopta el a játékszert a vendégek játékosától, majd higgadtan értékesítette a lehetőségét. A szünet előtt még jobb helyzetbe kerültünk, mivel csapatkapitányunk, Vass Ottó újra megvillant. Az első játékrész utolsó találata előtt Siska Gergő adta a gólpasszt, az i-re a pontot pedig Faragó Lajos tette fel. A térfélcsere után sem vettünk vissza, de az eredmény sokáig nem változott. Aztán a 28. minutumban Franchu másolta Vasst, miután éles szögből köszönt be, vagyis légiósunk is duplázott. A tekintélyes hátrányba kerülő fővárosiak elővették az öt a négy elleni játékot, de ezzel sem tudtak nyomást helyezni ránk. A lefújásig még nagyobb is lehetett volna a különbség, de rendre pontatlanul céloztunk, ettől függetlenül magabiztos győzelmet arattunk az alapszakasz utolsó hazai meccsén – szerepelt a klub tudósításában.

Gála lett

A Berettyóújfalu Nyíregyházán vizitált a Férfi Futsal NB I.-ben. Rábl Jánosék semmit sem akartak a véletlenre bízni: Szabó Péter, Henrique, Nagy Kevin, Da Silva, Rábl és Erdei góljaivel 6–2-re megverték a szabolcsiakat. Az MVFC így továbbra is a második helyen áll a tabellán.