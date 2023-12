Különleges verseny szemtanúi lehetnek, akik ellátogatnak Nyíregyházán a Tokaji úti nagybani piac területére szombat este. Itt rendezik meg a Passman Kupa-Szilveszter Race-t, amely egy éjszakai amatőr raliverseny 100 indulóval.

A viadal apropóját az adja, hogy a szervezők – Soós Szabolcs és Bereczki Norbert –1999. december 30-án rendezték első közös versenyüket a debreceni autópiac területén, annak a versenynek szeretnének emléket állítani az előszilveszteri futammal.

– Idestova 25 éve szervezünk amatőr autóversenyeket Kelet-Magyarország területén, annak idején a legelső futamunk egy havas-jeges aszfaltpályán zajlott – elevenítette fel a Haonnak Bereczki Norbert. – Túl 110 sikeres rendezvényen, úgy gondoltuk, ezt a negyed évszázadot keretbe kellene foglalni, ezért a díjkiosztó gálánkon bejelentettük, hogy idén tartunk még egy versenyt, emléket állítva a legelsőnek. Az esemény 18 órakor kezdődik, és gyakorlatilag éjszakai száguldás lesz.

Amolyan előszilveszteri hangulatot szeretnénk teremteni azzal, hogy a forralt bor mellett más olyan ajándékok is lesznek, amik az év utolsó viadalára utalnak, pluszban a benevezett pilóták közül kisorsolunk egyet, akinek a következő megmérettetésre majd nem kell nevezési díjat fizetnie.

Próbálunk mindig új nyomvonalat kialakítani a nyíregyházi nagybani piac területén, hiszen már legalább 15 éve rendezünk ott versenyeket. Pilótánként négy mért idő lesz, amiből a három legjobb fog számítani – ismertette.

Kilinccsel előre: ebből sem lesz majd hiány

Forrás: Napló

Új kategória

A szombati viadal része a KZ Invest kupasorozat jövő évi szezonnak, de csak feles szorzóval, hogy ne kerüljön rögtön nehéz helyzetbe az, aki ezúttal nem tud majd a volán mögé pattanni. A szervezők két újítással is készülnek: már tavaly is futott a junior kategória, de most viszont azzal segítik a feltörekvő ifjakat, hogy számukra a nevezési díj felét elengedik.

Lesz egy teljesen új kategória, az Old Boys/Legends, amivel megpróbálják a régi nagy versenyzőket is megszólítani.

Az itt indulók vagy be kell, hogy töltsék a 60. életévüket, vagy olyan komoly autósport múlttal kell rendelkezniük, hogy passzoljon hozzájuk a Legends kifejezés.

– Nagyon jól állunk a nevezéssel: 100-ban van maximálva, és már 70 fölött járunk – ismertette Bereczki Norbert.

Most is lesz RallyTaxi, aminek a teljes bevételét ezúttal is jótékony célokra ajánljuk fel.

Korábban ezekből mi is igyekeztünk a súlyos balesetet szenvedett hajdúböszörményi ralist, Szilágyi Richárdot és családját segíteni, de mivel hála az összefogásnak, ott már összegyűlt a külföldi kezelésekhez szükséges összeg, így ezúttal más alapítványt támogatunk majd. Két versenyző – Bődi Sándor és Simon György – mellé már biztos, hogy be lehet majd ülni a vasakba – nyilatkozta a szervező, aki azt is elmondta, a RallyTaxi mindkét pilótája komoly ladás múlttal bír, így garantált, hogy életre szóló élményben lesz része az adakozó kedvű bátraknak.