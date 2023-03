Vészesen fogytak előlünk az autók. A rajtnál strázsáló férfi intett, figyeljünk, mert hamarosan rajtunk a sor. Az addig pirosan világító lámpa rövidesen zöldre váltott, indulhattunk. Az egész testem megfeszült, kétségbeesetten kapaszkodtam az övembe, ami egyébként úgy az ülésbe szegezett, hogy mozdulni sem tudtam. (Sebaj, fő a biztonság!) A sofőr kövér gázt adott, és elkezdődött a majd’ négyperces rémálom.

Az öt kilométeres útból nem sokat láttam, így utólag visszagondolva, ez lehet nem is volt baj. A kijelölt szakasz kacskaringózott, egyenes nem gyakran haladtunk, sok volt a fordító, hol jobbra, hol balra dőltem, de legtöbbször igazából azt sem tudtam, merre vagyok, mi történik. (Jó kis mitfárer lennék…)

Sok gondolat cikázott a fejemben, egy csomó kérdés, melyekre nem találtam a választ. Egyáltalán mit keresek én itt? Hogy gondoltam ezt? Normális vagyok? Mit élveznek ebben mások? És a legfontosabb: mikor lesz már vége? Csendesen szenvedtem, egész úton meg sem mukkantam, belül azonban hangosan üvöltöttem.

Csak sodródtam, az irányítás nem az én kezemben volt, ugyan éreztem, a pilótám roppant képzett, technikás, mégis folyamatosan rettegtem. Végig nyomtam a képzeletbeli féket, legszívesebben már az első méterek után megmondtam volna, hogy köszönöm szépen, nekem ennyi elég is lesz, itt kiszállnék. De nem tehettem, így csak vártam, hogy végre feltűnjön a cél. Vannak, akik szeretik ezeket a szituációkat, az adrenalin miatt kifejezetten „keresik a bajt”, ám rá kellett jönnöm, én nem közéjük tartozom. Óriási kő esett le a szívemről, mikor megpillantottam a sok embert. A tempó lelassult, tudtam, ezt megúsztam.

Azért odatette magát

Kabán, a régi cukorgyári területen rendezték meg múlt vasárnap a KZ Invest Kupa idei kiírásának első fordulóját. A ralisok szezonnyitójára a HAON is ellátogatott, sőt, egy körre be is ülhettem az egyik autóba, méghozzá egy BMW-be, mely a legerősebb kategóriában, M3-ban indult. A viadal legjobb pilótája, az abszolút kategória győztese, ifjabb Nagy Lajos volt az „idegenvezetőm”. A megmérettetés ugyan csak 10 órakor kezdődött, azonban az indulók többsége már hét körül megérkezett, a gépátvétel is időbe telik, illetve a rutinosak már tudják, a legjobb helyekért megy a csata. A rajttól kellő távolságban, ugyanakkor nem túl messze kell elhelyezkedni, hogy hallják például a hangosbemondót.

Épp a pályabejárásra sorakoztak a ralisok, mikor megérkeztünk. Mivel idén új pálya várta az autósokat, ezért két kört tehetett meg mindenki, hogy ismerkedjen a viszonyokkal. Lassan csorogtak vissza az autók a rögtönzött boxutcákba, rövidesen ifjabb Nagy Lajos, vagy ahogy sokan hívják, Lalika is befutott.

Gyorsan bemutatkoztunk, majd mivel volt egy kis csúszás a programban, javasolták, én már pattanjak is be a járműbe, mert nyomban rajtolunk.

Na jó, az, hogy bepattantam, erős költői túlzás: a bukócsövön átmászva behuppantam az ülésbe, felvettem a bukósisakot, majd becsatoltak. Jól meghúzták az övet, hogy moccanni se tudjak. Azért volt még egy kis idő az indulásig, figyeltem a történéseket körülöttem, mikor szokatlan hangra lettem figyelmes. A fotósunktól érdeklődtem, mi ez, majd közölte, fújt egy kis levegőt Lalika az egyik kerékbe. A kisfiam születése ugrott be, mikor feküdtem a műtőasztalon, kikötözve, letakarva, és akkor sem nagyon tudtam, mi folyik körülöttem.