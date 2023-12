Debrecen szerencsére bővelkedik kiváló sportolókkal és remek csapatokkal. Ezúttal arra voltunk kíváncsiak, 2023-ban mely vármegyei sportolóik körüli hírek voltak a legfelkapottabbak.

Nem reprezentatív kutatásunkban arra jutottunk, hogy Takács Szofi az egyik, aki szinte mindent visz.

A Feeling Tánegyesület nyolcéves, többszörös világbajnok táncosa sorra nyerte ebben az évben is a megmérettetéseket, 2023 utolsó versenyéről az Év előadója címet is hazavitte. Szofi már hároméves kora óta táncol, ennyi idősen szerezte meg első világbajnoki címét is.