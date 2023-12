Nem semmi ügyek 1 órája

Az év talán legdrágább prostiját fogta ki egy kamionsofőr

A következő napokban több összefoglalóval is jelentkezünk, most olyan bűnügyekkel jelentkezünk, amelyek már-már az abszurditás határát súrolják. Többek között hihetetlen csalások és furcsa lopások is bekerültek a Hajdú Online válogatásába.

732311011 Forrás: Illusztráció / Shutterstock

2023 egyik legnagyobb rendőrségi sztoriját a Zsaru Magazin hozta le: március 14-én jelentkezett egy fiatal kamionsofőr a Debreceni Rendőrkapitányságon, és közölte a rendőrökkel, hogy nyolc és félmillió forintot zsaroltak ki tőle. Vallomásából kiderült, megkeresték őt messengeren, és felajánlották egy fiatal lány szexuális szolgáltatásait, a kamionos ráállt az üzletre, és 2022. december 30-án találkozott a lánnyal egy benzinkútnál. Elmentek a kamionos otthonába, ahol némi szexuális együttlétre is sor került. A férfi a találkozót követően átutalt a lánynak tízezer forintot, tizenötezret a közvetítőnek, akinek további ötvenezer forintot is átadott. A közvetítők még aznap este írtak neki egy üzenetet, amelyben értesítették, hogy az állítólag 15 éves lány rosszul lett, és ha nem akarja, hogy a lány szüleit és a rendőrséget értesítsék, küldjön még ötvenezer, majd további húszezer forintot. Zaklatták, zsarolták és pénzt követelek, többek között azt állították a zsarolók, hogy a fiatal lány meghalt, és sírkőre kell a pénz. A férfi végül ötvennyolc alkalommal utalt át pénzt a különféle zsarolóknak, összesen nyolc és félmillió forintot. A prostituált valójában huszonnyolc éves volt, természetesen nem lett terhes, nem halt meg. A rendőrök elkapták a zsarolókat:

Csalás, üldözés és táskalopás Egy hajdúhadházi nő és egy téglási férfi csalásai is nagy port kavartak. Ők olyan gyermekjátékokat és egyebeket árultak az interneten, amelyekkel valójában sohasem rendelkeztek. A párost ötvenöt rendbeli csalás vétség miatt gyanúsítottként hallgatták ki a rendőrök még az év elején:

Izgalmas ügyeket tárgyalt a Debreceni Járásbíróság is az óévben, az egyik alkalommal egy belvárosi autósüldözés került terítékre, féltékenységi ügy miatt próbálta többször is leszorítani volt párja autóját a férfi:

Emlékezetes fogás volt az is, mikor a debreceni rendőrnek hamarabb feltűnt a táskalopás, mint a sértetteknek, de sokaknak meglehet az az ügy is, amiben szétkapva, a 4-es főút mellett végezte a bank lízingelt autója. Ezek voltak – szerintünk – a legabszurdabb rendőrségi és bírósági sztorik 2023-ban, a napokban jelentkezük többek között az év legdurvább baleseteivel, legmegrázóbb tragédiáival és a legérdekesebb sporthíreivel, de jövünk az óév legfelkapottabb celebjeivel és legérdekesebb sztorijaival is.

