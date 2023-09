Előkészítő ülést tartott a Debreceni Járásbíróság szeptember 21-én, csütörtökön délelőtt annak a férfinak az ügyében, akit közúti veszélyeztetés és garázdaság bűntettével vádolnak.

Az eset 2021. december 15-én, estefelé történt Debrecenben. Egy fiatal hölgy a barátnőjével együtt egy férfi ismerősüket vették fel autóval az István úton. Amikor a Mikszáth Kálmán utcán haladtak, meglátta egy szemben közlekedő BMW-ben a volt párját. Mivel szakításuk óta haragban voltak, ráadásul a férfi korábban meg is fenyegette, hogy széttöri az autóját, ha meglátja, ezért az esetleges atrocitást elkerülve lekanyarodott a Martonfalvi utcára.

A férfi azonban utánuk fordult, majd gyorsított, és miután utolérte őket, hátulról a járműbe hajtott. A nő próbált elmenekülni az autóval, azonban volt párja nem hagyott fel az üldözéssel, és a Dóczy József utcában ismét nekiütközött hátulról az autónak. A Móricz Zsigmond úton melléjük érve oldalba lökte az autót a BMW-vel, és megpróbálta leszorítani, a Pallagi úton pedig újból nekiütközött a menekülő autónak.

Így jutottak el az Egyetem téri körforgalomig, ahol a feldühödött sofőr ismét megpróbálta leszorítani a külső sávból a belső sávban haladó autót. Egy teljes kört tettek meg így, miközben a hölgy autója többször is a padkának ütközött. A körforgalmat a Dóczy Józef utca felé hagyták el, azonban a Bolyai utcánál megálltak, hogy elengedjék a gyalogosokat.

A körforgalomban majdnem leszorította a BMW-s a nő autóját.

Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Ekkor az üldöző kiszállt a járműből, és odaszaladt a nő autójához. A hátsó ülés ablakához lépett, és ütni kezdte az üveget. Itt ült a később felvett utas, aki egyébként – mint kiderült – szintén a nő volt párja volt, az agresszív üldözővel való szakításuk után jöttek össze.

Ez riadalmat váltott ki az utasokban, ezért a női sofőr újból a gázra lépett, és folytatta az útját a Bolyai utca felé. Az események alatt barátnője segítséget kért a 112-es hívószámon, folyamatosan tartotta a kapcsolatot az ügyeletes diszpécserrel, aki a Poroszlay utca felé irányította őket, ahol a rendőrség elfogta az elkövetőt.

Az üldözés során végül senki nem sérült meg, azonban a GPS-koordináták alapján 4,2 kilométeren keresztül tartó tortúra során a férfi veszélyeztette a másik gépjárműben tartózkodók testi épségét.

A rendőrök előállították az ámokfutót.

Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Az üldöző szerint nem teljesen így történt

A csütörtöki ülésen az ügyész elmondta, amennyiben a vádirattal egyezően beismeri bűnösségét, és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, akkor vele szemben 50 nap elzárást, pénzbüntetést és két év vezetéstől való eltiltást indítványoz.

Az előkészítő ülésen jelen volt a szabadlábon védekező vádlott is, aki ellen több közlekedési szabálysértési eljárás is érvényben van. A 27 éves férfi bírói kérdésre elismerte a bűncselekményt, azonban a vádiratban foglaltakkal nem értett egyet maradéktalanul, mivel úgy véli, a másik autóban ülők hárman voltak, és azt mondhattak, amit akartak.

Így tárgyalási szakaszba emelkedett az ügy, mely során a bíró ismertette a igazságügyi szakértői véleményeket, valamint a három tanú részletes vallomását, melyek a vádirattal teljes mértékben összhangban voltak.

Az eltiltás hatálya alatti járművezetésnek komoly súlya van

Az ügyész perbeszédében nyomatékosan súlyosbító körülményként kiemelte, az elkövető nagyjából harminc percen keresztül, kitartó jelleggel, társadalomra kiemelten veszélyes, erőszakos magatartást tanúsított. Hozzátette, nemcsak az autóval lépett fel agresszíven, az indulati állapot a járművet elhagyva is folytatódott, növelve az autóban utazók félelemérzetét.

Kiemelte, az ügyeleti központ által rögzített hangfelvételek önmagukért beszélnek, hiszen a hívást kezdeményezők halálfélelmet éltek át, ezért kellő szigorral kell fellépni a vádlottal szemben.

Enyhítő körülményként említette meg az eset óta eltelt időt, valamint azt, hogy rendeződni látszanak a vádlott személyi körülményei. Habár megjegyezte, tekintettel a férfi szabálysértési előzményeire, a szabálykövetési norma nem lételeme. Úgy véli, azzal a tipikus hozzáállással rendelkezik az elkövető, hogy az autóba akkor is beül, ha erre nem lenne lehetősége. Megjegyezte, amennyiben ezt folytatja, annak a jövőben komolyabb bűntetőjogi következménye lesz, hiszen a vezetéstől való eltiltás hatálya alatti járműhasználat három éves szabadságvesztéssel büntethető.

Az ügyész szerint a büntetésnek kellően fajsúlyosnak kell lennie, hogy ne csak az egyén, hanem a társadalom számára is példaértékű legyen. Mint fogalmazott, az autó nem a személyes frusztráció levezetésének eszköze, és – mint ahogy mindenkinek van keserű tapasztalata a közlekedési morálról – rendszeresek a balesettel végződő, közfelháborodást kiváltó esetek.

Elmondta azt is, annak köszönhetően, hogy a vádlott büntetlen előéletű, esélyt kapott arra, hogy ne letöltendő szabadságvesztéssel záruljon az ügye, ettől független a személyi szabadságában való korlátozás indokolt. Úgy véli, az ötven nap az egyébként másfél éves börtönbüntetéshez képest méltányos, és egy utolsó figyelmeztetésként fogható fel.

A járművezetéstől való eltiltás tekintetében nem tartja kérdésesnek, hogy ekkora mértékű büntetés indokolt lenne.

Súlyosabb büntetést is kaphatott volna

Rövid szünet után a bíróság meghozta az ítéletet, és bűnösnek mondta ki a férfit közúti veszélyeztetés és garázdaság bűntettében. Halmazati büntetésül 50 nap elzárásra ítélte, két évre eltiltotta a járművezetéstől és 240 ezer forintnyi pénzbüntetést szabott ki, valamint a bűnügyi költségek megfizetésére kötelezte.

Rózsavölgyi Bence bíró

Forrás: Czinege Melinda

A bíró indoklásában kifejtette, a bűnösséget és a büntetést a vádirattal egyezően állapította meg, melyet a vádlott beismerő vallomása is alátámasztott. Súlyosító körülményként értékelte, hogy hosszabb időn keresztül, kitartóan, a város forgalmas részén követte el a bűncselekményt, több ember testi épségét is veszélyeztetve, valamint a járműből kiszállva is erőszakosan nyilvánult meg. Ugyanakkor enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy a férfi egy kiskorú gyermek eltartásáért felel.

A bíró álláspontja szerint az ügyészség által is kérvényezett büntetés méltányos, tekintve a bűncselekmény körülményeit, és azt, hogy több mint két év szabadságvesztést is kezdeményezhettek volna. Megjegyezte, habár a büntetés összegét emelhette volna, ezt nem tette meg, tekintettel a férfi jövedelmére, és arra, hogy egyéb tartozásait köteles rendezni.

A férfi a tárgyalás végén jelezte, fellebbezik a döntés ellen, így az nem jogerős. Az ügyet másodfokon fogja tárgyalni a Debreceni Törvényszék.