Rejtélyes bejegyzés jelent meg Dzsudzsák Balázs Instagram-oldalán vasárnap, a válogatottsági rekorder a posztjában jelezte, hétfőn este, a TV2 Tények Plusz című műsorában fontos bejelentést tesz.

Persze rögtön elindult a találgatás, vajon miről is lehet szó: mint ismert, a középpályás szerződése a nyáron lejár a Lokinál, a tippek nagy része a hosszabbítással volt kapcsolatos, de szóba került egy esetleges klubváltás is. Nos, mint kiderült, a klasszis jövőjét illető bejelentésre még várni kell.

A TV2 stábja még korábban, a DVSC edzésén is meglátogathatta Balázst, aki mint kiderült, magyar innovációval, funkcionális kollagénnel gyógyul csuklótörése után. Mint ismert, a lokista a májusi, Fradi elleni meccsen törte el a csuklóját gólöröm közben. Dzsudzsákot meg is kellett műteni, azonban a különleges étrendkiegészítőnek hála gyorsan halad a felépülése, az operációt követően egy héttel már pályára is tudott lépni. Január óta használja a szert, ami mellett nem kampányolni akar, csak tapasztalatairól számolt be. A játékos azt is elárulta, ő lesz az étrend-kiegészítő reklámarca, és bízik benne, ezzel segíthet másoknak.