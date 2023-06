A bajnokság befejeztével szabadságukat töltik a DVSC futballistái. Akad olyan, aki Milánóban vagy Párizsban nyaral, ám a debreceniek középpályása, Bévárdi Zsombor egészen más dolognak örülhetett csütörtökön. A játékos kedvese, Molnár Zengő Instagram-sztorijában számolt be követőinek arról, hogy összeházasodott a labdarúgóval.

Forrás: Dzsudzsák Balázs-Instagram

A kapitány is jelen

A világ futballjában azok a csapatkapitányok vannak a legnagyobb hatással a csapattársakra, akik jóban és rosszban is ott vannak a társak mellett. Nem kivétel ez alól a DVSC válogatottsági rekordere, Dzsudzsák Balázs sem. A cívisvárosi 10-es is jelen volt a nagy napon, amelyet valószínűleg sosem fog elfelejteni az ifjú pár. Bévárdi Zsomborról és Dzsudzsák Balázsról köztudott, hogy jó viszonyt ápolnak, többször is feltűntek már viccelődve a Loki edzésein, így nem meglepő, hogy meghívták a lagziba is a futballistát.

A Vasutas középpályására, Bévárdi Zsomborra is ráfér a pihenés, noha, tavasszal kiszorult Szrdjan Blagojevics kezdőjéből, de képességei biztosan nem vesztek kárba, s akár egy ilyen energialöket is segíthet abban, hogy a kezdésre formába hozza magát.

