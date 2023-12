Mint arról néhány nappal ezelőtt portálunk is beszámolt, a Feeling Táncegyesület mindent felülmúló sikerrel tért haza Derecskéről, a Revolution Nemzetközi Minősítő Táncversenyről. A szombat délelőtti versenyszáma után Boda Bianka, Szilágyi Judit és Takács Szofi útja Budapestre vezetett, ahol az Unity for Passion Dance Fest kiválóságai állhattak színpadra. A Feeling kiválóságai a legjobbak között is a legjobbak lettek, produkciójukért kupákat vehettek át, míg a nyolcéves debreceni világbajnok, Takács Szofi a nemzetközi versenysorozatban Év előadója elismerésben részesült.

Forrás: UPDF

– A színpadon a lányokat a koreográfiájuk után szóban is méltatta a háromtagú zsűri, Szofinak például a színpadi kiállását emelték ki a mozgása mellett, mindezt úgy, hogy ők korábban még nem látták színpadon – tudatta portálunkkal Takács-Pántya Barbara művészeti vezető. Kérdésünkre elmondta azt is, hogy ez a gála méltóképpen koronázta meg nemcsak a három elismert táncos, hanem az egész egyesület éves munkáját.