Három koreográfiával indult, mindegyikkel győztesként sétált le a táncparkettről a debreceni Takács Szofi október 28-án, szombaton este Cipruson, az International Dance Open világkupán. Vasárnap délelőtt már családjával fürdőzött a tengerben, két csobbanás között édesanyja, Takács-Pántya Barbara fogadta a Haon gratulációját, és számolt be az örömteli megmérettetésről kiemelve, hogy a horvát versenyrendszerhez tartozó világkupa Slobodanka Boba Tintor elnökkel az élen Szofiék szerint az egyik legjobban szervezett és megvalósított nemzetközi megmérettetés volt.

Forrás: Takács-Pántya Barbara-archív

Minden percét imádták

Csütörtökön repültünk el Ciprusra, ahol a reptéren üdvözlő táblákkal vártak minket, és nagyon sokan megismerték Szofit, a verseny előtti napunk pedig kirándulással telt

– mesélte a büszke anyuka, aki gondosan figyel arra is, hogy a világbajnok kislány teljességében megélhesse a gyermekkort is a kemény versenyvilág mellett. Elmondta, hogy a helyszín már önmagában mesebeli volt, egy ötcsillagos luxusszállodában szállásolták el a táncosokat és rendezték meg a versenyt. Török, ciprusi, lengyel, osztrák és német versenyzőkkel mérettette meg magát Takács Szofi, akit a zsűri nemcsak a legjobbnak ítélt meg mindhárom tánca alapján, hanem meg is tapsolta a nyolcéves csodakislányt. Szintén nem mindennapi elismerés, hogy a produkciók után az ítészek és a táncosok szülei is személyesen gratuláltak neki. Barbara arról is beszámolt, hogy a szakmai siker mellett Szofi ezúttal is annak örült legjobban, hogy összebarátkozott a táncoslányokkal, sokat játszottak, a verseny után pedig Halloween-bulin ünnepeltek.

Forrás: Takács-Pántya Barbara-archív