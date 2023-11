Még egy hete sincs, hogy a debreceni Feeling Táncegyesület páratlan tehetsége, Takács Szofi három világkupával gazdagodott, szombat este a TV2 nézőinek megint varázslatos perceket okozott a nyolcéves táncoslány.

Forrás: Takács Szofi-archív

A tévécsatorna Tények Plusz nevű magazinműsorában a nagy sikerrel futó Dancing with the Stars-hoz kapcsolódó riportot láthattak a nézők, mely a valóra vált álomról szólt. Szofi és öt másik sikeres táncos szerepelt a műsorban, a debreceni csodatáncos pedig nem mást választott, mint egy táncot Marics Petivel. Szofi szombat este a Haonnak elmondta, hogy egyszerre két álma is teljesült ezzel:

nemcsak a híres énekes oldalán, hanem kedvenc táncosműsorának parkettjén is megmutathatta tudását.

– Marics Peti vicces és kedves – összegzett kérdésünkre a Feeling tehetsége.

Szofi Marics Petivel

Forrás: Takács Szofi-archív

Elmondta azt is, hogy másik nagy kedvence, Radics Gigi is meglepetést kapott tőle, amikor a világklasszis énekesnő szemét eltakarták, és az első pillanatban már Szofi táncolt neki a DWTS színpadán.

Radics Gigi és Takács Szofi

Forrás: Takács Szofi-archív

Takács Szofi most a következő, szlovákiai versenyére készül, és bár lelkesen veszi a szakmai megmérettetéseket, egy álma már biztosan valóra vált.