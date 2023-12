A DEAC U17-es leány futsalcsapata a bajnokság hétvégi fordulójában az Újpest otthonában lépett pályára. Nem kezdődött jól debreceni szempontból a mérkőzés, ugyanis a negyedik percben a hazaiak egy távoli lövésből megszerezték a vezetést. Ezt követően a cívisvárosiak alakítottak ki több veszélyes helyzetet, de a befejezéseknél rendre vagy célt tévesztettek vagy pedig a hazai kapus hárított bravúrral. A félidő vége még rosszabbul alakult, hiszen az újpestiek a 33. minutumban egy szögletet követően megduplázták előnyüket, ráadásul a játékrész utolsó percében harmadszor is betaláltak.

Löketet adott

A pihenőt követően nagy erőket mozgósított a DEAC annak érdekében, hogy ledolgozza a hátrányát. Hosszú percekig szinte egykapuztak a hajdúságiak, de a gól továbbra sem jött, több esetben is a kapufa segítette ki a hazai csapatot. Az 50. percben azonban Mocsári Niki megtörte a gólcsendet, ami érezhetően löketet adott a csapatnak, hiszen néhány perccel később Hardon Rita, majd Homovics Zita is betalált, és ezzel a 60. percben már 3–3 állt az eredményjelzőn.

A lefújás előtt egy perccel egy szép akció végén Czene Sára köszönt be, ezzel átvette a vezetést Debrecen, amit sikerült megőrizni a végéig, így hatalmas fordítás után három ponttal térhettek haza a fekete-fehérek

– tudósított a gárda honlapja.

– Nem volt szerencsénk az első játékrészben, bár a helyzetek száma és minősége alapján nekünk kellett volna vezetnünk, egyszerűen nem jött a gól, és félő volt, hogy erre rá is fogunk görcsölni. A második félidő is hasonlóan indult, de éreztem, hogy ha az első találatot sikerül valahogy megszereznünk, az lendületet adhat, és ez így is lett.

Hatalmas dolog, hogy sikerült fordítanunk háromgólos hátrányból, az egész csapat dicséretet érdemel.

Remélem, a lányok emlékezni fognak erre a meccsre, és erőt tudnak meríteni belőle, amikor szükség lesz rá, hiszen bebizonyították, hogy többgólos hátrányból is képesek felállni – összegzett Quirikó Vivien.