Futótűzként terjed a hír salakos berkekben, miszerint a következő év tavaszán lebontják a debreceni Perényi Pál Salakmotor Stadiont. A sportághoz közelálló embereket igencsak nyugtalanítja ez a felvetés, éppen ezért szerettünk volna tiszta vizet önteni a pohárba, így a legilletékesebb személyt, a létesítményt üzemeltető SpeedWolf Debrecen ügyvezetőjét, Baráth Norbertet kérdeztük arról, mi igaz a hírből? – Természetesen hozzám is eljutott ez a pletyka, az október 23-án megrendezett szezonzáró nyílt napon többen is megkérdezték tőlem, hogy valóban lebontják a stadiont tavasszal?

Megnyugtathatok mindenkit, nem bontják le a pályát jövőre, a következő idényben biztosan minden verseny a Gázvezeték utca 35. szám alatt lesz megrendezve. Azt viszont láthatja mindenki, hogy teljesen átrendeződik a város térképe, beleértve az ipari- és a lakóövezeteket is. Új városrendezési koncepció van kialakulóban, ami érintheti a több mint fél évszázados Perényi Pál Salakmotor Stadiont is.

Vannak olyan tervek, amik alapján nem biztos, hogy tíz év múlva is rendeznek salakmotorversenyeket a Gázvezeték utcában – fogalmazott a Salakszórók podcastjában Baráth Norbert, aki egy esetleges jövőképet is vázolt. – Bízunk benne, ha van salakmotorsportunk, akkor lesz hol motorozni Debrecenben. Voltak erre irányuló megbeszélések, tárgyalások, de ez még a távolabbi jövő kérdése. Vannak titkos álmaink, vágyaink, de az, hogy Debrecennek egy új salakmotor stadionja legyen, az most még kissé utópisztikus. De bízunk benne, hogy ez egyszer megvalósul, s egy modern speedway arénával gazdagodik a cívisváros.