A két együttes első ízben már hétfőn is összecsapott egymással, akkor Dróth Zoltán duplájával úgy játszott 2–2-es döntetlent a svédekkel, hogy az északiak az utolsó pillanatokban egyenlítettek.

A második, szerdai felkészülési mérkőzésen, amelyen ezúttal is pályára lépett Rábl János, Nagy Kevin (mindkettő MVFC Berettyóújfalu) és Szentes-Bíró Tamás (DEAC), már kétség sem férhetett a magyar sikerhez – Sergio Mullor Cabrera szövetségi kapitány alakulatában ezúttal nem volt ott Dróth, de a mieink így is simán, 5–0-ra legyőzték riválisukat.

Magyarország Fekete Márk és Lux Gábor találatával a szünetig ugyanúgy kétgólos előnyre tett szert, mint két nappal ezelőtt, azonban ezúttal nem engedte ki a kezéből a sikert, sőt, a második játékrészben Rábl János, Hadházi Sándor és Pál Patrik még növelte is a különbséget, utóbbi állította be az 5–0-s végeredményt. Barátságos meccshez képest kifejezetten feszült hangulatban zajlott a játék, amit a második félidei páros kiállítás is jelzett.

A svédek elleni győzelem azt jelenti, hogy Sergio Mullor Cabrera négy mérkőzés után is hibátlan a magyar válogatott kispadján – számolt be az M4 Sport hivatalos oldala.