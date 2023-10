A DEAC technikai vezetője, Karikás Krisztián tinédzserként, 16 évesen költözött Debrecenbe Szatmárnémetiből, hiszen a DVSC igazolta le őt. A szakember egészen kilencéves korától futballozott, s tizenhat évesen figyelt fel rá Purguly Árpád, aki hamar a hajdúságba csábította a Romániában pallérozódó tehetséget. Elmondása szerint hatalmas váltás volt a cívisvárosba költözni, hiszen nem volt könnyű egy kis faluból Magyarország második legnagyobb városába jönni. Az idő előrehaladtával végigjárta a szokásos ranglétrát, és Kondás Elemér irányítása alatt bemutatkozott a Vasutasban is. A sors úgy hozta, profi labdarúgó nem lett belőle, de mindennapjaiban továbbra is komoly szerepet tölt be a sport.

Küzdő típus volt

Karikás Krisztián hatalmas mérföldkövet ért el azzal, hogy mindössze két év után, 18 évesen Kondás Elemér megadta neki a lehetőséget arra, hogy magára ölthesse a piros-fehér mezt. A mára már technikai vezetőként tevékenykedő szakember a HAON kérdésére elmondta, nem mutogat senkire amiért nem lett NB I.-es labdarúgó, s büszke arra, hogy az egyetemi gárdát képviselheti – Sokan ilyenkor szokták azt mondani, hogy mindenki más a hibás amiért nem lett futballista.

Én vállalom a felelősséget, legfőképp saját magamnak köszönhetem, hogy nem az első osztályban játszok.

Soha nem voltam hatalmas tehetség, inkább küzdő típusként tekintek magamra, ami a munkámban is visszaköszön. Természetesen van hiányérzetem, de a legfontosabb, hogy tükörbe tudok nézni. Mindent megtettem, de ebben ennyi volt – fogalmazott.

Kettős „ügynök”

Annak ellenére, hogy nem lett profi labdarúgó a szakemberből, volt B terve a civil életre is. Karikás Krisztián a DVSC után a DEAC-ba igazolt, amely színeiben párhuzamosan tudta végezni egyetemi tanulmányait is. Az ex-labdarúgó portálunknak elmondta, mindig fontos minimum két lábon állni az életben. – Amikor 2017-ben a fekete-fehérekhez szerződtem, Pöszmet Tibor felvázolt nekem egy olyan életmodellt, amelyben a foci mellett a tanulás is komoly szerepet kap. Olyannyira jól sült el ez a váltás, hogy a mai napig hallgató vagyok – taglalta, majd kiemelte, nem szeretett volna mindent feltenni arra, hogy az NB III.-ban legyen futballista, így sokkal nagyobb figyelmet fordított a tanulásra, amelynek eredménye a diploma, s vele együtt a DEAC-os állás lett.

Kötetlen munkaidő

Akár a munkában is sokat segíthet, hogy korábbi labdarúgóként Karikás Krisztián tudja, hogy mire van szüksége a játékosoknak egy-egy meccsnapon. Ebben a pozícióban rengeteg apró részletre kell odafigyelnie annak érdekében, hogy a futballistáknak már „csak” a teljesítményre kelljen koncentrálniuk. A szakember úgy fogalmazott, kötetlen a munkaideje, így van rá eset, hogy este 10 óra után is még az idegenbeli találkozókat szervezi. – Egy technikai vezetőnek a nap 24 órájában elérhetőnek kell lennie. Volt már olyan, hogy későn este is a munkámat végeztem.

Tudtam, mit vállalok, hiszen a fociból jöttem, nem ért különösebb meglepetés a menetrenddel kapcsolatban.

Hétfőnként fel szoktam venni a kapcsolatot az ellenfél csapatával, buszt rendelek, satöbbi. Jelen vagyok az edzéseken, pontosan azért, hogyha bármire szükség lenne, azonnal tudjak segíteni – árulta el.