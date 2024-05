A DVSC korábbi igazolásairól készítettünk sorozatot, azokban az írásokban leginkább a rosszul sikerült transzfereket mutattuk be. A következő részekben igyekszünk olyan légiósok pályafutását bemutatni, akik hozzátettek a Loki sikereinek.

A DVSC ikonja, Habi Ronald nem ismert elveszett labdát

Forrás: MW-archív

A DVSC motorja: Habi Ronald

Ha a DVSC sikerkorszakainak meghatározó szereplőire gondolunk, talán az egyik első név Ronald Habié, akik annak ellenére is belopta magát a debreceni drukkerek szívébe, hogy kevesebbet szerepelt piros-fehérben, mint kellett volna. Sokan úgy tartják, Habi az európai topligák egyikében is megállta volna a helyét, de a sérülések gyakran hátráltatták a horvát-magyar kettős állampolgársággal rendelkező védekező középpályást.

Az biztos, hogyha akaratról volt szó, Ronaldot képtelenség volt legyőzni, a pályán nem ismert lehetetlent vagy elveszett labdát, s önmagát sem kímélte egy-egy belépőnél. Ahogy mondani szokás, a címerért mindent megtett.

Az általános vélekedés, hogy azóta sem volt ilyen középpályása a Vasutasnak. A DVSC-ben 45 alkalommal lépett pályára a klasszis, és egy gólt szerzett, de az milyen találat volt…

A cívisvárosi klubon kívül még játszott Újpesten is, az egyik legemlékezetesebb meccs, amikor Habi a DVSC ellen lépett pályára, a debreceni ultrák pedig üzentek a liláknak: „Habi velünk van!”

A horvát-magyar középpályás egyébként egyszer majdnem meghívót kapott hazánk válogatottjába, végül azonban nem jött össze a debütálás Lothar Matthaus nemzeti tizenegyébe. Egy biztos, Habi Ronaldot sosem felejtik majd a Loki szimpatizánsai.

„Brno” a király!

A DVSC sikerkorszakában meglehetősen nehéz volt odakerülni a csatársorba. Bojan Brnovicnak mégis sikerült, méghozzá hogyan! A 2005/2006-os szezont írjuk, amikor olyan centerei voltak a Lokinak, mint Igor Bogdanovics, Ibrahima Sidibe, Kerekes Zsombor és Ferenczi István. A kezdőcsapatban egyébként legtöbbször Igor és Sidi vagy Zsombi kapott helyet, de 25 alkalommal Bojan Brnovic is ályára lépett az NB I.-ben, s nem is maradt adós: 12 góllal és 7 assziszttal hálálta meg a bizalmat. Hamar kiderült azonban, hiába a remek performansz, új klub után kell néznie a montenegrói csatárnak. A Győri ETO-ra esett Brnovic választása, amelynek mezében négy szezont is lehúzott. Ottléte alatt 73 alkalommal játszott az NB I.-ben, 19 gólt és 13 asszisztot tett be a közösbe. Talán, ha egy másik időszakban érkezett volna Debrecenbe…

Leo a vezér

A DVSC történelmének egyik legjobb képességű balhátvédjével folytatjuk, aki nem más, mint Leandro de Almeida. Kétségkívül igaz az állítás, s az is mutatja ezt, hogy Leo hamar csapatkapitánnyá lépett elő, de ne szaladjunk ennyire előre. Anno a Ferencvárosból igazolta a Loki az akkoriban még brazil bekket, aki az évek előrehaladtával a magyar nemzeti együttesben is bemutatkozott. A klasszis 115 meccsen ölthette magára a Vasutas szerelését. Leandro a rögzített szituációk nagy professzora volt, több gólt szerzett szabadrúgásokból, emellett pedig a tizenegyesknél sem remegett meg a lába. De micsoda balos volt az övé…

Egyik legnagyobb sikerét akkor érte el, amikor ő volt a csapatkapitánya annak a DVSC-nek, amely örökre beírta magát a legmagasabb európai kupasorozat történelemkönyvébe: ő volt a csapatkapitánya a BL-t is megjárt Debrecennek.

Azt a gárdát fejből tudnánk sorolni: Poleksic – Bodnár, Mészáros, Komlósi, Leandro, és még folytathatnánk. A cívisvárosi esztendők után Ciprusra szerződött Leo, az Omonia Nicosia gárdájához, amelyben szintén klubikon lett. Később, mint említettük, bemutatkozott a magyar labdarúgó-válogatottba, majd a Ferencvárosban vezetett le.

A hórihorgas szenegáli legenda

A DVSC történetének egyik legjobb centere Ibrahima Sidibe, aki 2005-ben érkezett Debrecenbe. A szenegáli támadó hamar közönségkedvenc lett, hiszen folyamatosan az ellenfelek kapujának közelében helyezkedett, s rendre be is köszönt nekik. A Loki színeiben az NB I.-ben 161 alkalommal játszott, és 59 gól mellett 21 asszisztot jegyzett. Az afrikai csatár idő közben a szenegáli nemzeti tizenegyben is bemutatkozott, amelynek színeiben kétszer képviselte hazáját. Azon kevesek egyike, aki az Oláh Gábor utcai Stadionban és a Nagyerdei Stadionba is beköszönt. Később a belga élvonalban is bizonyított, mielőtt visszatért volna a cívisvárosba. Ibrahima legendának számít a piros-fehéreknél, de a másik hajdúsági klubban is kipróbálta magát. A DEAC kötelékében 19 meccsen szerepelt. A csattanó azonban most jön: Sidibe a mai napig aktív és a Nyírbéltek gárdáját erősíti.