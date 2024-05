A 13 éves Tifani küzdelme 2017-ben kezdődött, azóta folyamatos harc számára az életben maradás. Eddig nyolc műtéten esett át, nyirokcsomó- és nyálmirigydaganat keseríti mindennapjait. Mint arról a Cívishír korábban beszámolt, nemrég összefogott Fülöp teljes lakossága, és a polgármester jótékonysági estet szervezett, hogy segítsenek a nehéz anyagi helyzetben lévő családnak. Tifani minden szalmaszálba kapaszkodik, és nemrég kiderült: Ausztriában célzott sugárterápiát kaphat, és jó eséllyel minimális méretűre zsugoríthatnák, a legjobb becslések szerint pedig el is halhatna a daganat. Tifani édesanyjával, Ruha Nikolettával beszélgettünk az elmúlt hónapokról, a jótékonysági est tanulságairól és azt is elmesélte, az utóbbi hetekben mi csalt könnyeket a szemébe.

Jótékonysági estet szerveztek Tifani családjának megsegítéséért

Forrás: magánarchívum

Március elején szervezte meg az önkormányzat a jótékonysági estet. Tifani sajnos nem tudott rajta részt venni, mert akkor is kezelést kapott, de nagyon meghatotta őt is, hogy ennyi segítő szándékú, jólelkű ember veszi körül

– kezdte Nikoletta a Cívishírnek. – Sós Fecó és az édesapja, valamint Pintér Timi is tiszteletét tette, az iskola egyik tanára is fellépett, operát énekelt. Emellett eljöttek a Valcer táncosai, a Hajdúsági Népzenei Együttes tagja, továbbá az iskolások, óvodások műsorral készültek. Vagyis a helyi közösség apraja-nagyja kivette a részét. Óriási hálával tartozom Hutóczki Péternek, a község polgármesterének, hogy ezt megszervezte – mondta elérzékenyülve.

A gyerekek nemcsak műsorszámmal készültek, hanem felajánlották játékaikat megvételre, és 100 forintért árulták zsákbamacskaként. Emellett Tifani iskolája külön gyűjtést is indított. Így összesen 658 ezer forint gyűlt össze.

És ha ez még nem lett volna elég nagy segítség a családnak, kiderült, van, aki elviszi őket Bécsbe, így az utazásra és a szállásra nem kell költeniük. Nagy Zsolt, a Cívis Szociális Étkezési Központ menedzser igazgatója miután olvasta a kislány történetét úgy döntött, a településsel jó kapcsolatot ápoló cégcsoport vállalja Tifani és családja ki- és hazautaztatását, valamint a kint tartózkodás teljes költségét.

Igazság szerint már az est előtt értesültünk a felajánlásról, de ott lett hivatalos. El sem tudom mondani, mekkora terhet vett le a vállamról! A cég közvetítője a jótékonysági esten megjelent, ott, mindenki előtt kijelentette, hogy elvisznek minket Bécsbe, és haza is hoznak, továbbá állják a szállás költségeit

– csuklott el Nikoletta hangja. Az édesanya úgy fogalmazott, ez a felajánlás többet ér neki, mintha megnyerte volna az ötöslottót. Tifani külföldön a sugárterápiát kapja ingyen, az ahhoz szükséges vizsgálatokat még itthon el kellett végezni. Ennek értek most a végére, elkészült az új MR- és CT-vizsgálat, és ha minden jól megy, akkor két-három héten belül útra is kelhetnek. – Nemrég ért véget egy újabb kezelés, egy hetet töltött bent a kórházban Tifani. Mivel még nincs eltávolítva a daganat, így szükség van a szinten tartó kezelésre is, hogy ne nőjön tovább. Ezt négyhetente kapja, de akkor szerencsére nem kell bent maradnia, minden nap hazajöhet – sorolta Nikoletta.

Tifani édesanyja a jótékonysági esten

Forrás: magánarchívum

Egy nehéz sorsú tini önzetlen felajánlása a fülöpi beteg lány gyógyulásáért

Az édesanya egy igazán megható történetet is megosztott. Egy nehéz anyagi helyzetben lévő, 16 gyerekes család egyik tagja a húsvéti locsolópénzét ajánlotta fel Tifaninak. – Egy fiú telefonált a polgármesternek, illedelmesen köszönt, de nem mutatkozott be, majd megkérdezte: Peti bácsi holnap bent lesz a hivatalban? Ez többször is megismétlődött, a válasz mindig igen volt, de az ismeretlen hívó nem jelent meg. Egyik nap ismét telefonált, elnézést kért, amiért korábban nem ment, majd azt mondta, a polgármestert a házánál keresi fel. Nem mondta meg a szándékát, a nevét soha.

Egyik délután biciklivel megjelent Péter háza előtt, majd elmondta, ő Tifanival egyidős, és amikor megtudta, hogy beteg, akkor eldöntötte, ő is segíteni szeretne rajta. A jótékonysági bálra nem tudott elmenni, mert az édesapjának segített. A húsvéti locsolópénzét, 4500 forintot, amiből focilabdát szeretett volna venni, azt a polgármester kezébe nyomta, és már el is hajtott

– csuklott el ismét Nikolett hangja. Később kiderült, a fiút Maczó Csabának hívják, és miután cselekedete eljutott a helyiekhez, többen is meglepték futball-labdával, mezzel, édességgel, üdítővel. A hivatal is vett egy labdát, amit Tifani is aláírt, és eljuttatták a jószívű gyermeknek. – Ők tényleg nagyon-nagyon szegények. Azt a keveset is, ami volt neki, odaadta. Soha nem láttam ilyen nemes cselekedetet! Órákig sírtam, miután megtudtam, mi történt. Neki ez a pénz annyi volt, mint másnak több millió forint, mégis odaadta. Önzetlenül. Csodálatos gyereket neveltek a szülők, ritkán tapasztalni ilyet! – sírta el magát Nikoletta. Majd elmondta, Tifani sem tudott megszólalni, amikor értesült a felajánlásról.

Maczó Csaba még a locsolópénzét is odaadta, hogy segítsen. A képen Hutóczki Péter polgármesterrel szerepel

Forrás: magánarchívum

És hogy van most Tifani? Várja a bécsi utat, de testvéreitől nem szeretne sok időt távol tölteni. – Mondtam, vedd úgy, mintha kirándulni mennénk. Hiszen ha jól lesz a sugárterápia alatt, akkor sétálhatunk a városban. Ettől elzárkózott, céltudatosan csak a kezelésre készül – mondta Nikoletta, akit támasza, húga kísérel el, és természetesen legkisebb gyermeke, Linett, akit még szoptat.

Az orvosok azt mondták, a kezelés után Tifaninak nagy esélye van a gyógyulásra, hiszen teljesen el is halhat a daganat. Azért kell több száz kilométert utazni, mert Magyarországon nincs ilyen speciális, célzott kezelés, ami csak a daganatot érintené.

– Nem tudjuk még, mennyi időt leszünk Bécsben. Körülbelül 25-30 kezelést kell felvenni, ez nagyjából egy hónap.

Fülöpön a tanárok is segítenek Tifaninak

Tifani jelenleg magántanuló, hiszen a gyenge immunrendszere miatt nem mehet közösségbe. Hetente háromszor azonban bejár az iskolába, ilyenkor a tanárok csak vele foglalkoznak.

A pedagógusok iskolaidőn túl bent maradnak és segítenek a lányomnak. Nagyon hálás vagyok érte, mert így nem marad le a tananyaggal. Az igazgatói irodában, elszeparáltan tanul, általában 3 órát van bent. Ilyen összefogásra nem is számítottunk!

– jelentette ki az édesanya. Nikoletta is készül az útra, a jótékonysági esten összegyűlt adományt már átváltották euróba, és számolgatja, a saját étkezésüket hogyan fogja megoldani. Úgy tervezi, amit csak tud, itthon megvesz, hogy Bécsben már csak a legszükségesebbekre kelljen költeni. Beszélgetésünk végén azt kérte, imádkozzunk Tifani gyógyulásáért, és megismételte: végtelenül hálás a segítőknek, a felajánlóknak azért, hogy eljuthatnak a külföldi kezelésre. Nélkülük ez nem sikerülhetne!