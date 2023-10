A tavalyi felnőtt úszó országos bajnokság után idén újabb fontos versenynek ad otthont a cívisváros: november 1-4. között rendezik a XIX. Rövidpályás Úszó Országos Bajnokságot a Debreceni Sportuszodában. A szervező Debreceni Sportcentrum Kft. és a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) képviselői szerdán tartottak sajtótájékoztatót az eseménnyel kapcsolatban a cívisvárosban.

Az eseményen Papp László, Debrecen polgármestere örömét fejezte ki, hogy a város egy újabb jelentős sportesemény házigazdája lesz. – Immár harmadik alkalommal adunk otthont a rövidpályás bajnokságnak – hívta fel a figyelmet. –Az úszósport fontos a városnak, annak idején az elsők között csatlakoztunk az Úszó Nemzet Programhoz. Ezúton is köszönöm a szövetség támogatását, mert Debrecen nagy iskolarendszerrel rendelkezik, számos tehetség van a városban, de az, hogy a tehetséget felszínre lehessen hozni, jól szervezett stratégiára és programra van szükség.

Rengeteg sportág számára tudunk ideális feltételeket biztosítani, ez alól az úszósport sem kivétel

– hangsúlyozta a polgármester, majd viccesen megjegezte, ennek ellenére érzi magán a nyomást, hogy tovább fejlesszék a sportuszodát. – Anno 2007-ben egy sikeres rövidpályás úszó Európa-bajnoksággal kezdődött az együttműködés a szövetséggel. A DSI Debrecen 5 versenyzővel vesz részt majd az ob-n, remélem úszóink érmeket szereznek majd – fogalmazott Papp László.

Papp László

Forrás: Kiss Annamarie

Kivívott bizalom

A megmérettetésen 40 klub 300 versenyzője ugrik medencébe, kevés kivétellel itt lesznek hazánk legjobb úszói, például Kapás Boglárka, Telegdy Ádám, Németh Nándor, Kovács Benedek, Holló Balázs vagy éppen Késely Anna. Természetesen ott lesz az indulók között a DSI Debrecen sokszoros magyar bajnok klasszisa, Senánszky Petra is.

Wladár Sándor, a MÚSZ elnöke hangsúlyozta, a cívisváros stratégiai partnere a szövetségnek. – Az eddig elvégzett munka, tapasztalatok, és eredmények azok, amelyek folyamatosan megadják a bizalmat ahhoz, hogy folytassuk az együttműködés – mutatott rá. – Becsky András nagyon sokat segít nekünk, ezúton is köszönöm neki, hogy velünk van. Az Úszó Nemzet Program egy óriási felelősség, hiszen nem csak úszni tanítjuk meg a fiatalokat, hanem neveljük is a versenyzőket – nem mellesleg ez a program komoly merítési lehetőség is a szövetség számára.

Egy olimpia előtt mindennél fontosabb, hogy a sportolóink megmutassák, hol tartanak a felkészülésben.

Mindig szívesen jövünk Debrecenbe, mert minden támogatást, segítséget megkapunk, jó a hangulat és a versenyzők is jól érzik magukat. Azt sem feledjük, hogy a város az energiaárak jelentős növekedése után is kitartott, lehetőséget adott az úszóinknak a versenyzésre, felkészülésre – mondott köszönetet a sportág első embere.

Wladár Sándor

Csak a döntőre esélyeseket

A sajtóeseményen kiderült, a debreceni verseny után hirdetik ki a decemberi, bukaresti rövidpályás Európa-bajnokságon induló válogatott keretet, tehát ebből a szempontból is kiemelten fontos esemény lesz a jövő heti.

Sós Csaba, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya ismertette, a romániai versenyre utazó csapatba úgy kerülhet be valaki, ha 50 nagypályán olimpiai A-szintideje van, vagy az idei ifi vb egyéniben aranyérmes volt, vagy pedig megússza a szintidőt.

– Utóbbi hagyományosan a mostanit megelőző utolsó világverseny döntős ideje. – ecsetelte hangsúlyozva, aki nem döntőesélyes, azt nem viszik el. – Sajnos gyengék vagyunk a fordulókban, mert kevés rövidpályás verseny van. Ezért szeretném, ha több ilyen téttel bíró megmérettetés bekerülne a versenyrendszerbe a jövőben – mondta el a szakember.

Sós Csaba

Forrás: Kiss Annamarie

Kiemelt jelentőségű

A Debreceni Sortcentrum és a szövetség rendezi közösen a bajnokságot. Az egyik közös kapcsolódási pontot Becsky András, a Debreceni Sportcentrum Kft. ügyvezetője jelenti, aki egyben a MÚSZ alelnöke is.

– A szokásos alapossággal és koncentrációval vágunk neki a mostani országos bajnokságnak is – szögezte le. – A budapesti világkupa után a nemzetközi szövetség elnöke hosszan méltatta a magyar úszósport sikereit és a rendezéseket, amiből talán kicsit mi debreceniek is kivettük a részünket. A rövidpályás ob mellett már nyolc felnőtt bajnokságot rendeztünk és egy medencés hosszútávúszó ob-nak is voltunk már házigazdái. A kilátogató nézők világviszonylatban is klasszisnak számító sportolókat láthatnak majd a medencében.

A debreceni utánpótlás kapcsán történelmi jelentőségű számokról beszélhetünk: jelenleg 1250 gyerek vesz részt heti rendszerességgel az Úszó Nemzet Programban, ezen felül 800 fiatal az úszószakosztály tanfolyamán vesz részt, és több mint 70 igazolt versenyzője van az úszóklubnak, ami szép reményekre adhat okot a jövőben.

Becsky András

Forrás: Kiss Annamarie

Az úszás számunkra az egyiklegnagyobb presztízsű sport. Debrecenben stratégiai célként tűztük ki, hogy évente legalább egy magyar és nemzetközi kiemelt jelentőségű sporteseményt rendezzünk. Az elmúlt 20 évben eddig már negyvennél is több világeseménynek voltunk házigazdái, amire büszkék vagyunk – fogalmazott Becsky András.

A XIX. Rövidpályás Úszó Országos Bajnokság november elsején kezdődik és negyedikén ér véget. Az előfutamok egységesen 9, míg a döntők 17 órakor kezdődnek majd.