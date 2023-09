Mint ahogy korábban beszámoltunk róla, Dán Ferenc lemondott a Nyíradony vezetőedzői pozíciójáról. Utódját hamar megtalálta a vezetőség, hiszen a rutinos Selyem Nándor tölti be múlt hét óta a pozíciót. A szakember a Haonnak nyilatkozott az új feladatról. – Orosz János keresett meg az egyik hétvégén, hogy elvállalnám-e a vezetőedzői pozíciót. Először nemet mondtam, majd addig győzködött, hogy végül beadtam a derekam.

Nyilván az is közrejátszott, hogy szép éveket töltöttem el korábban a helyi labdarúgásban.

Tetszett a projekt, izgalommal vágok bele az új kalandba – kezdte a tréner.

Előrébb lépnének

Noha korábban Dán Ferenc is hangsúlyozta, különösebb probléma nem volt az aktuális helyezésükkel a tabellán, mégis a váltás mellett döntött. A tavalyi szezon őszi etapjában listavezetőként fordult a Nyíradony, a szezon végére pedig a második helyet csípték el. Selyem Nándor elmondta, az eddigiek alatt nem tapasztalt problémát az edzésmunkával, csak pozitívumokat tud mondani az elmúlt két hétről. – A fiúk hozzáállása kimagasló, meg is dicsértem őket. A játék elemeiben sokat léptünk már most is előre. Hamar összecsiszolódtunk, látszik rajtuk, hogy szeretnének dolgozni.

Nem szoktam foglalkozni az előző edzők benyomásaival, arról tudok nyilatkozni, amit én tapasztalok. Ettől függetlenül ismerem Ferit, jól felkészítette fizikálisan a srácokat.

A vezetőkkel konkrét célokat nem fogalmaztunk meg, csupán annyit, hogy élvezzük a futballt és ismét legyen igazi csapatszellemünk – fogalmazott.

A Nyíradony a következő meccsét a Hajdúnánás ellen játssza majd vasárnap a vármegyei I. osztály 8. fordulójában.

A bajnokság állása: