Több szempontból is kuriózumnak számító versenyhétvégét rendez Speed-Weekend címmel szombaton és vasárnap a Perényi Pál Salakmotor Stadionban a SpeedWolf Debrecen. Az eseményről csütörtökön sajtótájékoztatón számolt be Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere, Baráth Norbert, a SpeedWolf Debrecen ügyvezetője, és Szilágyi Sándor, a Debreceni Szakképzési Centrum főigazgatója és Lovas Zoltán, a debreceni salakmotorsport reménysége. A hétvégén négy versenyt láthat a Gázvezeték utcai stadionba kilátogató közönség, a két nap alatt három kategóriában, 16 nemzet több mint 60 vaspapucsosa méri össze a tudását.

Jó kezekben

Barcsa Lajos a salakmotor szerepéről beszélt a tájékoztatón. A város sportért felelős alpolgármestere szerint a debreceni salakmotorsport szempontjából nagyon jól sikerült esztendő volt az idei, hiszen eddig már három versenyt is tartottak a Gázvezeték utcán. – A hétvégén pedig újabb 3 lesz, azaz összesen 6 viadalnak ad otthont ebben az esztendőben a stadion.

Örömteli látni, hogy ismét egyre jobban benépesülnek a lelátók, a salakmotorsport az átlagos nézőszám tekintetében a DVSC labdarúgói után a második legnépszerűbb, hiszen 3-4 ezren látogatnak ki egy-egy versenyre.

A stadion üzemeltetése jó kezekben van, a város és a SpeedWolf közös munkájának köszönhetően folyamatosan szépül, újul a létesítmény. Mindezekhez természetesen kellenek a támogatók, akiknek ezúton is köszönjük a segítséget. A további népszerűségért sokat tehetnek a jövő nagy versenyzői, akik miatt remélhetőleg hamarosan még többen jönnek majd ki a stadionba – fogalmazott az alpolgármester.

Különleges lebonyolítás

Baráth Norbert a hétvége eseményeiről tájékoztatta a megjelenteket. A SpeedWolf ügyvezetője hangsúlyozta, nem fognak unatkozni, akik kilátogatnak a két nap alatt a stadionba. – A főesemény a vasárnapi flat track futam lesz, amely a második állomása a vb-nek. A salakmotorhoz képest nagy gépekkel versenyeznek: 23 országból érkeznek a pilóták – ecsetelte az ügyvezető. Az eseményen az is kiderült, hogy az elmúlt két év tapasztalatai alapján a nemzetközi szövetség képviselői személyesen kérték fel Baráth Norbertet a rendezésre.

Természetesen a salakmotor szerelmeseinek is érdemes lesz mindkét nap kilátogatni, hiszen szombaton rendezik a nemzetközi nyílt magyar bajnokságot, illetve szombaton és vasárnap is lesz a junioroknak verseny, ahol Lovas Zoltán is láthatják végre hazai pályán motorozni az érdeklődők.

A szombati versenyen dől el a magyar bajnoki cím sorsa, a lebonyolítás is speciális lesz, mert kieséses rendszerű viadalt láthatnak a nézők. – Igyekeztünk közel azonos képességű pilótákat hívni, hogy izgalmas versenyeket láthassanak a szurkolók.

Persze így is lesznek nagy nevek, például a pályacsúcsot tartó Jakub Jamróg, vagy Paco Castagna

.A hazai színeket Kovács Roland, Magosi Norbert, Füzesi Richárd és Bárány Márk képviseli, remélem, több magyar futamgyőzelmet is fogunk látni – reménykedett Baráth Norbert.

A képen balról Lovas Zoltán, Szilágyi Sándor, Barcsa Lajos és Baráth Norbert

Forrás: Kiss Annamarie

Kellenek az ilyen rendezvények

A szervezők a Debreceni Szakképzési Centrum (DSZC) 200 tanulóját is meghívták a versenyre, ez a gesztus része a DSZC-vel létrejött megállapodásnak, amelynek egyik célja, hogy az elkövetkezőkben együtt dolgozhassanak a debreceni motorsport jövőjéért.

– Nekem Adorján Zoltán neve ugrik be elsőre, ha salakmotorról van szó, akik óriási példakép lehet a fiatalok előtt – hangsúlyozta Szilágyi Sándor, a DSZC főigazgatója. – Örülünk annak, hogy kint lehetünk, egyelőre csak hangban tudjuk támogatni a sportot, de remélhetőleg ez a későbbiekben kibővülhet. Kellenek az olyan rendezvények, amelyek nem csak a szakmáról, hanem a kikapcsolódásról, a sportról szólnak. A salakmotorhoz szakmailag is tud kapcsolódni a DSZC, hiszen több olyan intézményünk is van, ahol foglalkoznak az autó- és motorsporttal. Lovas Zoltán is a DSZC tanulója, hiszen a Barossban tanul – hívta fel a figyelmet a főigazgató.

És ha már Lovas Zoltán, a SpeedWolf Juniors 14 éves tehetségének ez lesz az első versenye Debrecenben. – Nagyon vártam, hogy végre hazai pályán húzzam a gázt.

Nem tudom, mennyire lesz ez előny számomra, mert nagyon erős a mezőny.

Mindent megteszek a legjobb helyezésért, szeretnék a dobogó legfelső fokára állni a végén. Nem érzek magamon terhet, kifejezetten feldob, hogy sokan szurkolnak majd nekem – nyilatkozta az ifjú titán.

A négy viadal mellett, mindkét napon a 12.00 órai kapunyitást követően egészen kora estig több programmal is várják a szervezők a Gázvezeték utcai pályára kilátogató nézőket bemutatkoznak például a vasadi Flat Track suli tagjai, a debreceni pit bike és quad motoros gyerekek, a kicsiknek futóbicikli-viadallal kedveskednek, míg a nagyokat SpeedWolf show és toborzópont is várja majd.