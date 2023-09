Több szempontból is kuriózumnak számító dzsembori vár a technikai sportok szerelmeseire szeptember második hétvégéjén, szeptember 9-én és 10-én a debreceni Perényi Pál Salakmotor Stadionban. Az egyik különlegesség a mennyiség, ugyanis két nap alatt négy versenyt rendeznek a Gázvezeték utcai arénában: salakmotoros nemzetközi egyéni magyar bajnokság, két 250 köbcentis kupa, valamint flat track világbajnoki döntő vár mindazokra, akik kilátogatnak a Speed Weekend elnevezésű rendezvénysorozatra.

Kétszer 250ccm

A salakos hétvége másik nem mindennapi tényezője, hogy a szurkolók végre hazai pályán láthatják versenyezni Lovas Zoltánt, a magyar salakmotorsport legnagyobb reménységét. A mindössze 14 éves cívisvárosi salakszóró többek között már világ- és Európa-bajnoki viadalokon is megvillantotta tehetségét, de Magyarországon eddig még csak bemutató futamban láthatta a magyar publikum. Ráadásul nem is egy, hanem rögtön két debreceni megmérettetés vár Lovasra, hiszen a 250 köbcentisek szombaton 15 órától a Hajdúhús kupáért egy páros versenyen állnak starthoz, míg vasárnap 14 órától egyéni küzdelemben méri össze erejét a szombati versenynap legjobb 8 ifjú vaspapucsosa egy minitorna keretein belül a HGL Group Hungary kupáért.

Lovas Zoltán mindenképpen ott lesz a vasárnapi derbin, mert ha véletlenül nem lenne a legjobbak között a szombati viadalon, akkor kiemeltként kap szerepet az egyéni küzdelemben.

Nagy a várakozás

– Már vártam, hogy végre itthon, Debrecenben versenyezhessek, éppen ezért nagyon örülök a lehetőségnek. A tavalyi, október 23-án megrendezett betétfutamban már megtapasztaltam, hogy milyen hazai közönség előtt motorozni, s tudom, most még jobban várják a szurkolók, hogy megnézhessenek. Egyrészről feldob, hogy mindenki nekem szurkol majd, másrészről viszont lelki teher, hogy muszáj bizonyítanom. Nem gondolom, hogy a hazai pálya nagy előnyt jelentene, erre példa, hogy a krskói páros Eb-n a házigazda szlovénok sem tudtak kiemelkedő teljesítményt nyújtani – nyilatkozta a Hajdú Online-nak Lovas Zoltán, aki elárulta, a páros Európa-bajnokság négy fordulója alatt nagyon megszerette ezt a lebonyolítási formát. – Tetszettek a páros versenyek, annak ellenére is, hogy ott nagyobbnak érzem a felelősséget, hiszen nemcsak magamért, hanem a társamért is motorozom. Debrecenben a szlovén Tilen Bračko lesz a társam, ami egy közös döntés volt a részünkről. Azt érzem, közel azonos szinten vagyunk, így erős párost alkothatunk, az pedig csak plusz, hogy a legjobb barátom. Még nem ismerem a startlistát, de szeretnénk dobogón végezni – fogalmazott a SpeedWolf Debrecen versenyzője, aki elmondta, a szombati viadalon hat páros 15 futamban csap össze.

Kiegyensúlyozott a mezőny

Lovas Zoltán elárulta, amikor kiderült, hogy Debrecenben 250 köbcentisek számára szervez versenyt a SpeedWolf, szinte az egész Európa-bajnoki mezőny jelentkezett az indulásra. – Még nem tudom, végül kik tudnak eljönni, de garantáltan kiegyensúlyozott lesz a mezőny. Biztos vagyok benne, hogy jól fog szórakozni a közönség, mert sokszor sokkal látványosabb versenyt produkálnak a 250 köbcentisek, mint az 500-asok.

Az egyéni versenyben a pillanatnyi forma dönt majd, egy biztos, azon leszek, hogy a legjobb teljesítményt nyújtsam mindkét nap.

– zárta.