A Debreceni Szenior Úszó Klub szeptember 16-17-én rendezte meg a Dr. Rentka László emlékversenyt a Debreceni Sportuszodában.

Már a verseny előkészületeit is kiemelt figyelem övezte. Nem véletlenül, hiszen a 2007 januárjában megrendezett I. Nemzetközi Szenior Úszóverseny óta nem volt példa hasonló megmérettetésre a cívisvárosban. A debreceni klubtagok számára különösen fontos volt, hogy egy nagyszabású rendezvény keretében, az ország minden részéből érkező versenytársakkal együtt méltó módon emlékezzenek meg volt sporttársukról és elnökükről.

Felidézték emléküket

A versenyen 34 egyesület 225 versenyzője vett részt, köztük 5 külföldi klub is, a legnagyobb számú csapatot a debreceniek alkották 61 indulóval. A verseny hangulatát nehéz szavakkal leírni. Könnyek és mosolyok, nevetések és torokszorító pillanatok váltották egymást. A verseny helyszínén rendezett kiállítás képsorai Dr. Rentka László mellett a közelmúltban elhunyt 4 sporttársa (Kovács Lukácsné, Dr. Flóra-Orosz Katalin, Vermes Albán, Karácsonyi György) emlékét is felidézték. A bajnokság barátságos hangulatát a verseny elején megrendezett családi váltók alapozták meg, melyben nagy számban vettek részt a debreceniek. A gyermekek büszkén és örömmel választottak ajándékot. Különleges értékkel bírtak a verseny névadójának bajnoki érmei is, melyek kivétel nélkül gazdára találtak.

A nagylétszámú debreceni csapat az éremtáblázat első helyén végzett összesen 198 éremmel.

A sok kiváló eredmény közül kiemelkedik Lente Tamás hat és Dr. Mechler Andrea négy aranyérmével.

Az emlékszámokban elért eredmények figyelembevételével a világcsúcshoz viszonyított százalékban kifejezett legjobb összteljesítményt Dr. Mechler Andrea, Balázsiné Jaczkó Márta, Nagy Erzsébet Éva, Virágos Eszter dr., Katona László, Krasznai Róbert, Molnár Dániel, Szekeres Ákos és Vass Gyula érték el. Nagy öröm, hogy versenyen kívül debreceni egyetemisták is megmérették magukat, ők jelentik a klub utánpótlását, garanciát arra, hogy az egyesület a jövőben is bővülő létszámmal tud részt venni a szenior versenyeken.

Minden úszóversenyen a váltók szereplése jelenti a csúcspontot. A debreceniek kiemelkedően sok, összesen 18 váltót állítottak ki, melyek a pontszerzésben nagy szerepet játszottak. Különleges pillanat volt, amikor a kijelzőn a pályák többségén a DSZÚK csapatnév jelent meg.

A versenyen részt vett Dr. Rentka László testvére és Ádám fia is, akik úszásukkal méltó módon képviselték szerettüket.

A verseny rendezésével kapcsolatban sokan elismerően nyilatkoztak. A résztvevők részéről a köszönet mellett a leggyakrabban elhangzó mondat a következő volt: Jövünk jövőre is! – számolt be a debreceni klub nevében Legoza Éva.