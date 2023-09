Az utolsó harmadban a FEHA a saját térfelén elvesztett egy korongot, amire Nick Rivera csapott le, és be is lőtte Márkus mögé, 2-2-re módosítva ezzel az állást. A mindent eldöntő találatot Novotny szerezte az 57. percben, így a DEAC jégkorongcsapata a második FEHA19 elleni felkészülési mérkőzését is győztesen zárta.