A hétvége eredményei:

DVSC (U19)–Várda LA 2–0 (2–0)

DVSC: Erdélyi – Soroka, Komlósi (Balogh M., 64.), Butor, Zsolcai (Juhász, 64.), Sain, Egri (Forgó, 82.), Mona, Kosztyák (Ludmány, 82.), Bökönyi (Szakács, 74.), Török. Vezetőedző: Kerekes Zsombor

Gól: Bökönyi (4.), Egri (33.)

Kerekes Zsombor: Az U19-ben már a legfontosabb, hogy megtanuljanak nyerni a fiatalok. Ez ma megvolt és helyenként jól is fociztunk. Voltak természetesen hibák, de egymást kisegítve, csapatként működve ezt megoldottuk. Ha pedig eljutottak a kapunkig, egy nagyszerű kapusteljesítményt láthattunk a kapunkban.

Bp. Honvéd MFA–DVSC (U17) 3–1 (1–1)

DVSC: Balogh T. M. – Balogh M., Gergely, Grassi, Bodnár (Dávid, 60.), Lovas (Gajdán, 82.), Regenyei (Szabó, 82.), Rácz, Kis, Kristóf (Lólé, 60.), Patai. Vezetőedző: Joó Zsolt

Gól: Kristóf (12.)

Joó Zsolt: Egy nagyon jó erőkből álló Honvéd vendégeként kezdtük a szezont. Nem is kezdődhetett volna rosszabbul számunkra a mérkőzés, hiszen a hazai csapat már a 2. percben megszerezte a vezetést. Ennek ellenére kezdeményezően léptünk fel és magunkhoz vettük a játék irányítását, ami hamar ahhoz vezetett, hogy sikerült egyenlítenünk a 12. percben. Ezután is domináltuk az első félidőt, több lehetőségünk is volt megfordítani a mérkőzést, ennek ellenére nem változott az eredmény. A második félidőt is jól kezdtük, hisz hamar büntetőhöz jutottunk, ami sajnos kimaradt és rá 2 percre gólt kaptunk. Ez megfogta a csapatot, de ezután is nagy szívvel, kevesebb tudatossággal támadtuk végig a mérkőzést, amit a hazai csapat egy utolsó utáni perces kontra végén lezárt. Az eredménytől függetlenül büszke vagyok a játékosokra, mert mindent megtettek, de a mai napon sajnos a mérkőzés fordulópontjaiból nem mi jöttünk ki jól. Sok tanulsága volt a mérkőzésnek, amiből tanulni is fogunk.

DVSC (U16)–DVTK 7–0 (5–0)

DVSC: Kachovetz – Sánta, Molnár B. (Rónai, 53.), Bartha, Nyikos, Kóka (Kovács, 53.), Asztalos, Pelles (Kiss, 71.), Csipak (Krizsán, 53.), Tóth S., Kiss M. (Curcin, 61.). Vezetőedző: Kolozsi Gergő

Gól: Nyikos (5., 52.), Tóth S. (22.), Kóka (27.), Molnár B. (35.), Sánta (43.), Bartha (50.)

Kolozsi Gergő: A mérkőzésen nagyon hatékony volt a helyzetkihasználásunk, megérdemelten nyertünk. Jó felfogásban játszottunk. Gratulálok a játékosoknak a győzelemhez és a mutatott játékhoz.

Puskás Akadémia–DVSC (U15) 0–1 (0–0)

DVSC: Varga N. – Viazovyk, Szakál, Törő, Varga Zs., Kovács, Biró (Kelemen, 74.), Serucza (Trombola, 80.), Vincze, Barna (Kállai, 41.), Balogh Á. (Urbán, 71.). Vezeteőedző: Garamvölgyi Péter

Gól: Varga Zs. (55.)

Garamvölgyi Péter: Ismét egy nagyon színvonalas és a játékosok fejlődését szolgáló mérkőzésen sikerült győzelmet szereznünk a Puskás Akadémia ellen. Dicséret illeti az egész csapatot, mert végig koncentráltan, tudatosan és taktikailag nagyon fegyelmezetten játszották végig a mérkőzést. Természetesen a hibainkat is láttuk, amiket javítanunk kell és akkor még magasabb minőségben tudunk majd játszani. Barna Leventének mihamarabbi felépülést kívánok az egész csapat és a stáb nevében.

FTC–DVSC (U14) 2–0 (2–0)

DVSC: Mészáros (Rizán, 66.) – Grega, Hermann, Palaga (Dékány, 66.), Illés (Mizsik, 74.), Szálkai (Kovács Zs., 74.), Kis, Bandics (Szabó Gy., 41.), Sápi (Tóth L., 74.), Sándor K., Mezősi (Kányássy, 54.). Vezetőedző: Szűcs János

Szűcs János: Egy nálunk fizikálisan jóval erősebb csapattal találtuk szembe magunkat, de ez valószínűleg az egész bajnokságban jellemző lesz. Próbáltunk talajon játszani, de a test-test elleni küzdelmeket rendre elveszítettük, ha pedig magas labdákkal próbálkoztunk, akkor a fejpárbajokban maradtunk alul. Az első félidőben nagy nyomást helyeztek ránk, 10 perc alatt 2 gólt is kaptunk. A félidő vége felé azonban kijöttünk a szorításból, ami már helyzetekben is megmutatkozott. A második félidő már jobban sikerült, több gólszerzési lehetőségünk is volt, sőt, a mérkőzés hajrájában már inkább mi domináltunk. Nagyon elégedettek vagyunk a gyerekekkel, mert próbáltak focizni, és hatalmasat küzdöttek, rengeteget futottak. Nehéz mérkőzés volt, és bár kikaptunk, de úgy gondolom, hogy volt tartása a csapatnak.