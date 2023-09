A Debreceni Egyetem és a DVSC együttműködése továbbra is virágzik. Ez ismét megmutatkozik, mégpedig a Buzánszky Jenő Labdarúgó Egyetemi Kupa sorsolása révén. A BJLEK focisorozatában természetesen idén sem marad el az őszi szezon. A csapatok regisztrációja folyamatosan zajlik, szeptember 30-án, szombaton pedig ki is sorsolják a csoportokat valamennyi divízióban. Nem is akárhol gyűlik majd össze a Buzánszky mezőnyének és a szervezők képviselete. A nagyszabású nyitórendezvényt ugyanis a Nagyerdei Stadion Silver VIP termében tartják majd. A 16.30-kor kezdődő regisztrációt követően meghívott díszvendégek sorsolnak, illetve indítják útjára szimbolikusan a labdát az őszi szezonra, mindezt ráadásul meccsnapon, derbinapon.

Az esti órákban ugyanis, egészen pontosan 19.30-kor a stadion gyepén hivatalosan is útjára indul a labda a hazai élvonal rangadójával. A listavezető DVSC, Szrdjan Blagojevics legénysége fővárosi riválisát, az Újpestet fogadja. A sorsolásra a BJLEK Facebook-oldalán a Loki egyetemista közönségkedvenc támadója, Bárány Donát hívta meg a „buzánszkysokat”. További részletek, csapatregisztráció, nevezés és információk a sorsolás hivatalos eseményében ide kattintva olvashatóak.