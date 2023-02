Címvédéssel zárult a Buzánszky Jenő Labdarúgó Egyetemi Kupa Superliga szerda esti döntője, hiszen ismét a Socca Hungary Sinter FC hódította el a serleget, ezúttal az LEFC Debrecen Hungaria ellenében. Móré Bendegúzék 5–2-re nyertek a külföldi egyetemisták alkotta gárda ellen a DESOK-ban. A finálé felvezetéseként lejátszott Magyar Országgyűlési labdarúgó-válogatott–DE-Városi Közgyűlési labdarúgó-válogatott gálamérkőzést 8–1-re a debreceniek nyerték, soraikban például Barcsa Lajos alpolgármesterrel és Bernáth Csabával, a DVSC sokszoros magyar bajnok játékosával.

Forrás: Czinege Melinda



Portálunk Móré Bendegúzt, a Socca Hungary Sinter FC kapusát, egyben csapatvezetőjét kérdezte a sikerről, és annak hátteréről.

– Az egyetemi bajnokságban négy – egy női, és három férfi – csapattal vettünk részt – ismertette a Socca-Kispályás Magyar Labdarúgó Sportszövetség alelnökeként is tevékenykedő sportember. – Nagy öröm, hogy a Kozma Mihály Futsal Kupát és a Buzánszky Jenő Labdarúgó Egyetemi Kupa Superligát – ami igazából az egyetemi kispályás labdarúgás királynője – is sikerült megnyernünk. A Superligában ez volt a második sikerünk, míg a Kozma Mihály kupában negyedszerre győzedelmeskedtünk.

Én 2014-ben álmodtam egy merészet: elhatároztam, hogy a Sinter FC-ből a Debreceni Egyetem legjobb kispályás csapatát fogom létrehozni, és most így majdnem 10 év elteltével sikerült.

Csapatmunkával, sok-sok energiával, lemondással, és egy kiváló közösséggel megérdemelten lettünk az egyetem legjobbjai. Mérhetetlenül büszke vagyok, mert tényleg 10 év munkája van ebben benne. Köszönöm a játékosoknak, akik töretlenül, évről-évre jöttek minden szezonban, még az esetleges kudarcok után is. Volt olyan szezonunk is, amikor nem nyertünk semmit, de az elmúlt pár évben fordult a szerencse, amiért sokat is tettünk. Talán kimondhatom, új uralkodója van a debreceni egyetemi kispályás futballnak – nyilatkozta Móré Bendegúz.