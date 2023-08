Mint ismert, átalakult kerettel vág neki a 2023/24-es szezonnak a DEAC, hiszen 12 játékos érkezett és jelentős volt a távozók száma is. A gárda másodedzője, Berta Ákos úgy véli, nem okoz majd problémát az összecsiszolódás. – Nagyon vártuk már, hogy elkezdjük az érdemi munkát, igaz, két hétig csak szárazedzések szerepelnek a programban, de addig legalább a srácok is jobban meg tudják ismerni egymást. Artyom és én is több nyelven beszélünk, a kommunikációval biztosan nem lesz gond.

Azon leszünk, hogy minél jobban összekovácsolódjon a társaság, mert ez is a sikeresség egyik kulcsa. Bízunk benne, zökkenőmentesen zajlik majd az alapozás, van még bőven időnk mindenre. Augusztus 15-én megyünk először jégre, az első pár nap mindig arról szól, hogy kialakuljanak az automatizmusok.

Vár ránk több edzőmeccs is, próbáltunk erős ellenfeleket választani, pont azért, hogy idejében kijöjjenek a hibák, és javítani tudjuk őket – mondta el érdeklődésünkre Berta Ákos, aki úgy véli, remekül tud majd együtt dolgozni a vezetőedzővel, akivel anno csapattársak voltak, és a gondolkodásmódjuk is hasonló.

A célokat illetően Berta úgy fogalmazott, hogy a playoffba be szeretnének jutni, emellett pedig az is fontos számukra, hogy kihozzák a maximumot a játékosokból.

Élvezetes lesz a közös munka

Molnár Dávid is izzadt rendesen a súlyok emelgetése közben, az egyik szusszanó alkalmával pedig örömmel konstatálta, hogy újra edzésbe állhattak. – Sok az új játékos, izgalmas időszak ez abból a szempontból, hogy kialakítsunk egy olyan társaságot, mely ütőképes lesz a jégen. Vagyunk többen, akik már jó pár éve a DEAC-ot erősítjük, mi is azon leszünk, hogy segítsük az újak beilleszkedését. Biztos, hogy kemény felkészülés vár ránk, a határainkat feszegetjük, de ez így van rendjén, meg kell alapozni az előttünk álló időszakot – ismertette „Dáci”, aki számára az edzői stáb sem ismeretlen, mindkettejükkel játszhatott együtt, maximalistának ismerte meg őket, és biztosra veszi, hogy élvezetes lesz a közös munka.