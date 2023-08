A Haon Vaszjunyin Artyomot kérdezte a felkészülés eddig szakaszáról, és arról milyen állapotban tértek vissza a játékosok a nyári szünetről. A szakember nem titkolta, nem mindenki eredményeivel volt elégedett a szezon előtti felmérések során.

– Az egyéni edzésprogramnak van egy hátránya, hogy a játékosok nem tudják magukat annyira motiválni bizonyos esetekben. Most is ez történt, elég sokan elhanyagolták a futó részt – szögezte le. – A kondiban fejlődtek, az látszott, viszont a futás, az állóképesség nem kapott akkora hangsúlyt. Emiatt az első két héten vissza kellett venni kicsit a terhelésből, de most a jégen megpróbáljuk ezt visszahozni. Ugyanakkor azért más dolgunk is van, mert tíz nap múlva edzőmeccset játszunk, nem is akármilyen ellenféllel, úgyhogy a taktikai elemeket is elő kell venni már egy kicsit.

Igazából nincs nagy probléma, de azért látszik, valamin változtatni kell.

Szerencsére van idő, hisz majd októberben kezdődik a bajnokság. Nyilván, akik gyengébben teljesítettek a felmérőkön, nehezebb helyzetben lennének, ha holnaputánra kellene összerakni a sorokat – fogalmazott.

Vaszjunyin Artyom

Forrás: Czinege Melinda

Napi két edzéssel

Vaszjunyin Artyom elmondta, napi két edzés vár a társaságra: délelőtt jeges edzés, és majdnem minden nap kondiedzés is vár Molnár Dávidékra, tehát a taktikai, technikai dolgok mellett az erőnlét is napirenden lesz a gárdánál, amely a szakember által elmondottak fényében annyira nem meglepő.

– A fiatalokkal együtt most többen vagyunk, valószínűleg augusztus végére elválik, hányan maradnak velünk, de előzetesen négy sor plusz kettő játékossal készülünk, tervezünk – amennyiben lesz olyan teljesítmény az utánpótláskorú játékosok között. Egy korábban megsérült hokisunkkal kapcsolatban még várunk az orvosi vizsgálatra, hogy mi a pontos diagnózis.

De nem véletlenül van bő keretünk, már a meccskeretbe kerülésért is nagy lesz a harc remélhetőleg.

Szóval a motiváció az meglesz, nemcsak a jeges edzés miatt, hanem azért is, mert aki nem úgy készült, vagy nem úgy teljesít, az valóban lehet, hogy nem ott találja magát a szezon kezdetére, ahol szeretné – nyilatkozta a vezetőedző.

Kemény edzések

A készülődő játékosok között ott volt az a Mihalik András, aki már az előző szezonban is a debrecenieket erősítette. A 20 esztendős hokis elismerte, sokkal könnyebb úgy edzésre jönni, hogy tudják, végre jégre mennek.

– Bár száraz edzések is lesznek folyamatosan, így egy picit már érezzük, hogy közelebb kerültünk a bajnoki rajthoz – ismerte el a fiatal támadó. – Nyilván nem sietünk sehova, még több mint egy hónap múlva kezdődik a bajnokság, de próbálunk a jeges tréningekből és az elkövetkezendő edzőmeccsekből a legtöbbet kihozni.

Keményen edzettünk az elmúlt két hétben, főleg az első volt embert próbáló.

Annyiban más ez a mostani felkészülés, hogy most nem augusztus elején mentünk jégre, így kétszer szenvedünk meg: előbb az első hétben, majd most, mert a jeges edzéseket is egy kicsit keményebbre fogjuk venni – ecsetelte a játékos, aki szerint a tavalyinál jobb közösség alakult ki. – Tavaly sem volt gond ezzel, viszont most életkorban jobban együtt van a társaság. Több a közös téma, több a program is a jégen kívül, ez mindenképp segíteni fog nekünk. Nehéz még esélyeket latolgatni, majd csak november elejére fog kialakulni, hogy ki milyen esélyekkel indulhat bele a rájátszásba, és a szezon végébe – mondta el Mihalik.

Mihalik András

Forrás: Czinege Melinda

A 90 perces foglalkozást követően a konditeremben volt jelenése a társaságnak, és a következő másfél hétben is napi két tréning vár a csapatra. Tíz nap múlva pedig az első edzőmeccset is lejátsszák: a szlovák Extraligában szereplő HK Spisska Nova otthonába utazik a DEAC.