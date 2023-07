Elégedett vagyok, hiszen mi választottuk az új igazolásokat. Mint minden csapatnak, nálunk is a költségvetés határozza meg a transzferidőszakot, de így is azt kell mondanom, vannak olyan jégkorongosok, akiket abszolút bravúr volt Debrecenbe csábítani. Remélem, hogy be is váltják a reményeinket. Az első két sorba szerettünk volna igazolni, próbáltunk észak-amerikai játékosokat is keresni.