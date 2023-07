Rétfalvi Kristóffal zárult az új játékosok bejelentésének a sora. Nem kérdés, hogy átalakult kerettel vág neki a 2023-2024-es szezonnak a DEAC jégkorongcsapata, hiszen 12 játékos érkezett és jelentős a távozók száma is. Vaszjunyin Artyom elárulta, hogy az összeszokatlanság kezdetben okozhat nehézséget, de a bajnoki rajtig ennek rendeződnie kell.

– Nem egyszerű, hiszen Berta Ákos másodedzővel most csöppentünk ebbe bele, és a csapat fele új játékosokból áll, de tudtuk, hogy mire vállalkozunk. A játékoskeresésnél próbáltunk nemcsak a jégkorongtudásra fókuszálni, hanem minden olyan tényezőre is, mint például az életstílus, családi állapot, vagy hogy az illető milyen személyiség az öltőzben. Voltak nehéz döntések, illetve ahogy más klubokkal előfordult, úgy velünk is, hogy lecsúsztunk egy játékosról. Olyan nehézségekkel is meg kell ilyenkor küzdeni, hogy nem kapunk időben választ a kiszemelttől, mi viszont nem tudunk várni.

Összességében amit terveztünk, azt megvalósítottuk, tudtunk pozíciókra igazolni, plusz sikerült néhány nagyon tehetséges fiatalt Debrecenbe csábítani.

A keret jelentősen átalakult, de szerintem ezzel nem lesz gond, a programot is úgy állítottuk össze, hogy két hónap teljen el az első bajnoki mérkőzésig. Ez az idő elég lesz arra, hogy a sok új játékos összeszokjon – fogalmazott a szakvezető.

A gárda július 31-én szárazedzésekkel kezdi a felkészülést, majd augusztus 15-től már jégen zajlik a munka. A szeptember végi Erste Liga-rajtig hét edzőmérkőzést játszanak a fekete-fehérek, köztük a szlovák Extraligában szereplő HK Spisska Nova ellen, de a cseh Sparta Praha és a HC Dynamo Pardubice második csapata ellen is felmérheti erejét a DEAC.

– Próbáltunk olyan ellenfelet is találni, amely ellen bravúr lenne a győzelem, bár egy ilyen mérkőzésen természetesen nem ez az elsődleges. A legfontosabb az, hogy meccsről meccsre kialakuljon az a játék, amit a bajnokikon is szeretnénk viszontlátni – zárta Vaszjunyin Artyom.

Az első kerettel kezdi a felkészülést több saját nevelésű játékos is: Mihalik Gergő, Révész Levente, Ördög Roland, Domán Péter, Borbát Márk, Csanády Marcell. Közülük többen már bemutatkoztak a felnőttcsapatban, és idén valószínűleg újabbak követhetik őket. Nekik időre van még szükségük, de a stáb tagjai fokozottan figyelnek majd rájuk és a terhelésükre, mert a cél, hogy a jövőben beépítsék őket.