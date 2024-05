Harsányi Alex, a 29 éves debreceni rapper legújabb művéről már korábban is írtunk, most viszont a teljes album hallgathatóvá vált. Emellett pedig a Haxel néven is ismert művész azt is megosztotta, mi volt pontosan a projekt hátterében, hogyan is kezdődött mindez.

Haxel albuma tizenkét új dalt is tartalmaz

Forrás: Haxel

Haxel: kis srácból felnőtt férfivá

Az album egy korszakot foglal magában, mondhatni az elmúlt 30 évet. Ahogyan egy kis srácból felnőtt férfivá válik az ember. Az utóbbi időszakban jelentős változások következtek be az életemben: először férj, majd apa lettem. Ez akaratlanul is elindított bennem valamit, ami formált, és elkezdtem egyre tudatosabb lenni

– fogalmazott Haxel. – Sok mindenről szól, de elsősorban egy kalandregényként írnám le, amely nem a nagyvilágban, hanem bennem játszódik. Szó van benne szerelemről, csalódásról, társadalomkritikáról és még sok minden másról is. Ezzel az albummal az életem egy korszakát szeretném lezárni, és egy lenyomatot hagyni a mostani énemről. Érdekes, hogy eddig évente átlagosan két dalt adtam ki, most viszont 12 vadonatúj dal és három, már korábban megjelent dal került az albumra – osztotta meg portálunkkal.

A zenész kiemeli, hogy bár a munkálatok sokáig tartottak, majd' egy teljes évig, mégis nagyon élvezte, és óriási célja valósult meg vele.