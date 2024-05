A svájci központú Sporttudományok Nemzetközi Központja (CIES) legfrissebb elemzésében azokat a mezőnyjátékosokat állította sorrendbe, akiknek teljesítménye a legnagyobb hatással volt a 2023/24-es szezonban (most impactful players of the season). A magyar top 15-ben három debreceni is van, írja a DVSC hivatalos oldala.

A DVSC védője, Dusan Lagator

Forrás: Czinege Melinda

Hárman is a legjobbak között a DVSC együtteséből

A játékosok pontjait a futballisták hat játékterületen nyújtott teljesítményének – védekezés a földön, az ellenfél térfelére adott passzok, az ellenfél sikeres átjátszása, helyzetek kialakítása, befejezés, sikeresség a légi párbajokban -, a bajnoki perceknek és az eredményeknek a figyelembevételével számították ki.

A CIES a magyar bajnokságra is elkészítette a számításokat, kiderült tehát, hogy ezen elemzések alapján mely játékosok számítanak a magyar bajnokság legjobbjainak, azaz kik gyakorolták a legnagyobb hatást a meccsekre a pontvadászatban. A CIES ranglista három DVSC futbalista nevét tartalmazza: a Loki csapatkapitánya Dzsudzsák Balázs a 4., a csatár Bárány Donát a 8., míg a védő Dusan Lagator a 12. helyet foglalja el, vagyis a fentebbi szempontok alapján ők az OTP Bank Liga legjobbjai közé tartoznak.