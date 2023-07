A Haon podcaststúdiójában Duró Péter, a Debreceni Tigers baseball edzője volt a vendég, akinek karrierje már 20 évesen elkezdődött, és azóta is fanatikusan rajong a sportért. Megtudtuk, hogyan is állnak össze a baseball szabályok, valamint kiderül, hogy nem csak a testet, hanem az agyat is megdolgoztató sportról beszélünk.

Gyorsan kellett dönteni

Általában az emberek tudatosan szoktak készülni a jövőjükre, ám előfordulnak olyan esetek is, mint Duró Péternél, akinek egyik pillanatról a másikra megváltozott az élete, egyszer csak felkérték egy együttes élére. – Magyarországon nem egy ismert sport a baseball, ami számomra különlegesebbé teszi az egészet. Használjuk a lábunkat, a kezünket és az eszünket is. Azért lettem utána edző, mert egyszerűen beszippantott. Korábban az edzőim észrevették, hogy szívesen és előszeretettel jelentkeztem a kisebb csapatok tréningezésére.

Az akkori amerikai edzőmmel mentem folyamatosan edzéseket tartani, és látta, szeretem csinálni. Egyszer csak szóltak, mit szólnék, ha én lennék a vezetőedző? Mit szóltam volna? Igent mondtam. Nem volt egyszerű, hiszen voltak példák amikor nehezen viselték a társaim, hiszen egyik héten még csapattársuk voltam, majd utána hirtelen az edzőjük.

Minden fontos, hogy kötődjön az vezetőedző a szakmájához. Az egyik kulcstényező viszont, hogy következetesek legyünk – mondta.

Fontos az összhang

Az élsporthoz hozzátartozik a mindennapi edzés, ám nem minden esetben, hiszen ez változó lehet korcsoportoktól függően. Debrecenben már ki lehet jelenteni, hogy komoly hagyománya van a sportágnak, ám sokan a mai napig meglepődnek, ha azt hallják „baseball”. – Általában három edzés van egy héten a mérkőzések pedig hétvégente.

A baseball nagyon stratégiai játék, fontos, hogy fejben a topon legyünk. Egyszerre csak egy helyre tudjuk ütni a labdát, így a védelmeknek nagyon fontos a koncentráció, sose lehet előre tudni merre kell majd koncentrálni, a kilenc ember közül kilenc fele pattanhat a labda.

Mindenkinek összhangban kell lennie, azonnal reagálni kell. Játék közben nem tud túl sokat tenni egy tréner, edzéseken lehet javítani a hibákat. A mi csapatunkat jónak érzem, hiszen vannak válogatott játékosaink, ráadásul több korosztályban is. A mai napig szoktak csodálkozni, hogy Debrecenben létezik baseball? Meglepő, hiszen a magyar sportadók közvetítik az amerikai meccseket – fogalmazott.