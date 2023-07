A Haon podcaststúdiójában Dúró Péter, a Debreceni Tigers baseball edzője volt a vendég, akinek karrierje már 20 évesen elkezdődött, és azóta is fanatikusan rajong a sportért. Megtudtuk, hogyan is állnak össze a baseball szabályok, valamint kiderül, hogy nem csak a testet, hanem az agyat is megdolgoztató sportról beszélünk. Továbbá elmondta, hogyan kerültek be a debreceni baseballos srácok a magyar válogatott keretbe.