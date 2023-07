A június utolsó hétvégéjén megrendezett 53. Dr. Regele Károly Országos Szenior Úszóbajnokságon hat ország (Ausztria, Csehország, Magyarország, Románia, Szerbia és Szlovákia) 50 egyesületének 323 versenyzője 1606 rajtot teljesített. A debreceniek a régi időket idéző nagylétszámú csapattal vettek részt a megmérettetésen – írta a Debreceni Szenior Úszó Klub a hírlevelében.

A legkiemelkedőbb eredményt Maier-Orosz Judit és Krasznai Róbert érte el 4-4 egyéni első helyezésével, ezen felül mindketten nagyban hozzájárultak a váltókban elért dobogós helyezésekhez is. Maier-Orosz Judit korcsoportjában megjavította a 200 méteres mellúszás országos csúcsát.

Rajtuk kívül Vass Gyula szerezte a legtöbb aranyérmet: mindhárom mellúszó számot megnyerte. Bitskey István dr. az 50 és 200 méteres mellúszásban elért győzelme mellé két számban ezüstérmet is nyert. Batta Gyula dr. 200 méter pillangón és 100 méter gyorson győzött, míg a 200 méteres vegyesúszásban második lett. Forintos Attila, Lente Tamás, Legoza Éva, Tamus Zoltán és Terdik Ákos egy-egy alkalommal állhattak fel a dobogó legfelső fokára. Az aranyérem mellé Lente Tamás 4, Legoza Éva 2, Forintos Attila, Tamus Zoltán és Terdik Ákos egy-egy ezüstérmet is begyűjtött. Az ezüstérmek számát gyarapította még Faluhelyi Ferenc 4, Horkay György dr., Molnár Péter, Szekeres Ákos és Tóth Béla egy-egy versenyszámban elért második helyezésével. Legoza Éva 4, Virágos Eszter dr., Faluhelyi Ferenc, Forintos Attila és Tóth Béla 3-3, Demkóné Balla Sarolta és Ambrus Zoltán dr. 2-2, Horkay György, Lukács Teodóra, Molnár Péter és Tamus Zoltán egy-egy bronzéremmel gyarapította az érmes helyezések számát.

Balról Maier-Orosz Judit, Faluhelyi Ferenc, Virágos Eszter dr. és Krasznai Róbert

Forrás: Debreceni Szenior Úszó Klub



Örvendetesen sok, összesen 18 váltót tudtak kiállítani a debreceniek, melyek közül 9 ért el dobogós helyezést, nagyban hozzájárulva a csapatversenyben elért előkelő 4. helyezéshez. Ezüstérmet nyert korcsoportjában a férfi vegyes (Faluhelyi, Horkay, Bitskey, Krasznai), mix gyors (Krasznai, Maier-Orosz, Demkóné, Vass) és férfi gyorsváltónk (Faluhelyi, Horkay, Bitskey, Krasznai). 2-2 bronzérmet is szerzett korcsoportjában férfi vegyes váltónk, a T. Kiss, Vass, Forintos, Miklós, valamint a Lente, Terdik, Ambrus, Kiss összeállítású csapat jóvoltából. Egy-egy bronzérem került a női vegyes (Maier-Orosz, Virágos, Demkóné, Ménesné), mix gyors (Kiss, Lente, Lukács, Virágos), férfi gyors (Lente, Kiss, Ambrus, Terdik) és mix vegyes (Maier-Orosz, Faluhelyi, Virágos, Krasznai) váltóinkat alkotó csapattagok nyakába.

A Tagaj család (Judit, Csilla és Tibor) jóvoltából a népszerű családi váltóban is képviseltette magát az egyesület, egy 4. helyezést szerezve. Az alábbi versenyzők értékes, számos pontszerző egyéni helyezéssel gyarapították a csapatversenyben elért pontokat, valamennyien váltótagként is erősítve a csapatot:

Tóth Béla, Wolszky Ildikó dr., Miklós Attila, T. Kiss Jenő, Ménesné Óvári Judit, Kiss Dániel, Kerezsi Kinga, Telek Andrea dr.,

Közülük többen újoncként, első alkalommal mutatkoztak be, vagy hosszabb-rövidebb kihagyás után tértek vissza a versenyzéshez. Tóth Béla ismét menüt úszott, vagyis minden versenyszámban indult, így tisztelegve tavaly elhunyt elnökünk, Dr. Rentka László emléke előtt – számolt be a Debreceni Szenior Úszó Klub.

HBN