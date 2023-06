A 2023–2024-es MOL Magyar Kupa-kiírásában két újdonság jelent meg: egyrészt azokon a mérkőzéseken, amelyeket a televízió (M4 Sport) élőben közvetít, és a stadion alkalmas arra, a jövőben VAR-rendszer is segíti a játékvezetők munkáját. Másrészt – a most elfogadott szabálymódosítás értelmében – a döntő előtt törlődnek a sárga lapok, azaz, a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően, az elődöntőben begyűjtött esetleges harmadik figyelmeztetés után (mely nem vezet kiállításhoz), az érintett játékos is szerepelhet majd a fináléban.

A hivatásos labdarúgók esetében a június 15-én kezdődő átigazolási időszakot az MLSZ elnöksége meghosszabbította, így az átigazolási szezon augusztus 31. helyett szeptember 6-ig tart – adott hírt az Magyar Labdarúgó-szövetség.

Emlékezhetünk rá, portálunknak adott interjújában Ike Thierry Zaengel, a DVSC elnöke is szóvá tette, miért nincs VAR a Magyar Kupában. Azt már csak mi tesszük hozzá, a Puskás Akadémia elleni kupanegyeddöntőben több olyan, a Lokit sújtó szituáció is akadt, amit ha van VAR, akkor visszanézhettek, korrigálhattak volna.

HBN