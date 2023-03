Már csaknem kilenc hónap telt azóta, hogy tavaly nyáron egy hatalmas mérföldkőhöz érkezett a Debreceni VSC. Bejelentették, hogy az NSE Sport Invest Kft. lesz a DVSC Futball Zrt többségi tulajdonosa, és Ike Thierry Zaengel foglalja el a DVSC elnöki székét. A HAON-nak most alkalma nyílt beszélgetni a francia szakemberrel, akivel szó esett többek között a tervekről, a fejlődésről, Debrecenről, a szurkolókról, de a magyar játékvezetőkről is.

– Már szerettük volna megvásárolni a DVSC labdarúgócsapatát 2020-ban is, de akkor nem jártunk sikerrel – kezdte Ike Thierry Zaengel. – Az elmúlt nyáron azonban olyanok voltak a körülmények, hogy meg tudtuk valósítani ezt a tervünket. Természetesen nagy felelősséggel jár ez a lépés, de remek lehetőség volt ez nekünk, és azt gondolom, hogy a DVSC számára is – mondta.

Az elnök kiemelte, hogy a csapat történelme, a létesítmények, az akadémia és a népes szurkolótábor is mind olyan pozitív tényezők voltak, amik felkeltették az érdeklődésüket – A Nagyerdei Stadionba pedig egyenesen beleszerettem. Természetesen, ahogy minden esetben, akadnak negatívumok, de összességében nagyon boldog vagyok, hogy így alakult. Ahogy már többször említettem, az elsődleges víziónk, hogy

az akadémiára alapozva szeretnénk a Lokit visszaemelni olyan magasságokba, ahol 10-20 évvel ezelőtt volt

– fogalmazott

Ike Thierry Zaengel megemlítette, hogy az általános várakozás az volt, az együttessel kapcsolatban, hogy valahol a középmezőnyben végez majd. – Ehhez képest remek érzés, hogy most a harmadik helyen állunk, de tudjuk milyen a foci, néha nyerünk, néha veszítünk. Az első évben nem azon van a hangsúly, hogy folyamatosan győzni kell, a lényeg a változáson van, hogy a csapat igazi sportklubbá váljon – jegyezte meg. Hozzátette, szépen lassan át kell alakulnia a mentalitásnak, a látásmódnak minden szegmensben, a marketinget és a médiát is ideértve.

– Ez nem csak arról szól, hogy kimegyünk a pályára és focizunk, hanem sokkal több összetevőből épül fel egy igazi klub. Meg kell találnunk a megfelelő embereket, a jó irányba tereljük azokat, akik itt dolgoztak már eddig is.

Mindenkinek, nekem is tanulnunk kell azért, hogy a DVSC minél sikeresebben működjön. Egy házassághoz tudnám ezt hasonlítani, amiben szép lassan megismerjük egymást, ez viszont hónapokba, akár évekbe is beletelhet

– hívta fel figyelmet.

Ike Thierry Zaengel 2022 nyarán úgy állt ki, mint új elnök, hogy csak nagyon kevesen ismerték őt. Ettől függetlenül nem érezte nehézségnek, hogy megszólítsa a Loki szurkolóit, illetve a média munkatársait. – Egyrészt a futball világában vagyok 2006 óta. Másrészt pedig, ha hitelesnek akar tűnni az ember, akkor magabiztosnak kell lennie. Persze nem igazán ismertem senkit, csak a klubnak a történelmével voltam tisztában, idő kellett hozzá, hogy megtapasztaljam, miként működik itt az élet – fogalmazott.

A szakember szerint fontos, hogy egy új csapat esetében a már klubnál dolgozó menedzsmenttel is megértessék a céljaikat. Ha megérkeznek valahova, akkor prezentálniuk kell a terveiket, hogy mit szeretnének megvalósítani. Meg kell magyarázniuk, ha változtatni szeretnének valamin, akkor azt miért is teszik. –

Látni kell, nem csak arról szól a dolog, hogy eltesszük a pénzt a zsebünkbe és továbbállunk. Folyamatosan invesztálunk a klubba, amit professzionálisan szeretnénk irányítani

– fogalmazott. Ehhez kapcsolódik a spanyol első osztályú Villarreallal kötött együttműködési megállapodás is. – Mindig hangsúlyozzuk, hogy fel kívánjuk virágoztatni az akadémiát, és hasonló elképzeléseink vannak, mint a Villarrealnak. Szeretnénk úgy működni, ahogyan ők teszik – jegyezte meg.

A DVSC elnöke elmondta, hogy szemmel látható a fejlődés az elmúlt 8-9 hónapban. – Természetesen ha veszítünk, akkor nagyon dühös tudok lenni, de végig pozitív maradok. Előfordul, hogy kikapunk, és az is, hogy az utolsó percekben fordítjuk meg a meccset, de ez a futball. Azonban az egész idényünket nézve kifejezetten boldog vagyok.

A játékosaink magabiztosak, jól érzik magukat, remek a hangulat az öltözőben,

ami nagyon fontos. Ehhez kell egy jó menedzsment, mert az kihatással van a csapat teljesítményére is. Most ott tartunk, hogy versenyben vagyunk a dobogóért, akár az ezüstérmet is megszerezhetjük. Együtt bebizonyítottuk mindenkinek, hogy a Lokival igenis számolni kell – fogalmazott.

A szakember külön kitért Szrdjan Blagojevics vezetőedző eddigi munkásságára is. – Mindenki láthatja, hogy egy teljesen „másik világba” kerültünk, amióta ő megérkezett.

Az én megítélésem szerint neki van a legjobb elképzelése a futballról az egész bajnokságban.

Kedvelem a személyiségét is, jó ha egy edzőnek van jelenléte a pálya szélén, a játékosok is szeretik őt. Fantasztikus tréner, aki mellett természetesen az egész stábot is ki kell emelni – hívta fel a figyelmet.

Ike Thierry Zaengel az általa imádott Nagyerdei Stadionban | Forrás: DVSC

Ike Thierry Zaengel szerint lenyűgöző a debreceni sportélet, szerinte látszik, hogy a város hisz a fiataljaiban. – Több olyan település van, amelyik nem foglalkozik az ifjúsággal, pedig általuk fejlődik a gazdaság. Ha megteremtik nekik a lehetőséget, hogy sportoljanak, az végső soron a városnak is a javára válik. Nagyon örülök, hogy a Debreceni Egyetemmel és Papp László polgármesterrel is kiváló a kapcsolatunk, folyamatosan támogatnak bennünket, amiért hálásak vagyunk – fogalmazott.

A DVSC elnöke úgy véli, hogy a magyar futball sokat fejlődött az utóbbi időszakban infrastrukturális szempontból. – Ezen kívül a válogatott is előre lépett Marco Rossi irányításával, személy szerint nagyon kedvelem őt.

A labdarúgás minősége javult az elmúlt években, és szerte a világon is egyre inkább tisztelik Magyarországot, akár csak régen.

Ahogy már említettem, ezért is nagyon fontos, hogy minél nagyobb figyelmet fordítsunk az akadémiákra – hívta fel a figyelmet.

A klubvezető megemlített azonban egy negatív tendenciát is. – Jeleztem már az MLSZ elnökének, Csányi Sándornak, és a többi egyesület is egyetértett velem, miszerint

van néhány kiváló játékvezető a ligában, azonban sokan nem ütik meg azt a szintet, amit kellene.

Nem értem, hogy miért lehetséges ez. Ott volt a világbajnokság, ahova a világ minden pontjából hívtak meg bírókat, de a magyar szövetséget nem képviselte senki. Lehet, hogy nincs megfelelő utánpótlás, de számomra ez érthetetlen. A Magyar Kupa kapcsán pedig az MLSZ-nek meg kell találnia a módját, hogy lehessen használni a VAR-t, ha máshogy nem megy, akkor legalább a sorozat utolsó szakaszában – jelentette ki.

Ike Thierry Zaengellel a Nagyerdei Stadionban beszélgettünk, de néhány órával később már Párizsban volt. Az elnök folyamatosan mozgásban van London, Párizs, Budapest és Debrecen között. – Szerencsére 2023-ban ez már nem jelent problémát, tulajdonképpen a telefonom az „irodám” – fogalmazott. Hozzátette, ha tehetné több időt töltene a cívisvárosban. – Sok szép hely van Magyarországon, de Debrecen igazán lenyűgöző, ha tehetném még több időt töltenék itt el, a munkám miatt azonban sokat utazok – árulta el.

A rengeteg elfoglaltsága ellenére a szakember a Loki minden meccsére kilátogat. Elmondta, ez volt az első számú szabály saját maga felé. – Ha nyerünk, ha veszítünk, én ott vagyok akár csak egy drukker.

Ha egy elnök nincs ott a stadionban, amikor a csapata játszik, akkor számomra az nem igazi elnök. De így vagyok a közönséggel is, mert mind egy hajóban evezünk.

Ha a világon bármelyik alakulat hullámvölgyben van, és a szurkolói ezért nem mennek ki a meccseikre, az nekem hatalmas csalódás – mondta.

Ike Thierry Zaengel szerint a játékosoknak szükségük van támogatásra. – Ahogy már mondtam, ez olyan mint egy házasság. Együtt vagyunk jóban-rosszban.

Imádom azokat, akik mindig kijönnek a mérkőzésekre és folyamatosan ott állnak a gárda mögött. Nagyon fontos lenne, hogy a Kecskemét ellen is sokan legyünk a Nagyerdei Stadionban.

Debrecen az FTC ellen már megmutatta, hogy mennyire szereti ezt a csapatot, amikor több mint 13 ezren szurkoltak a lelátókon, erre ezúttal is hatalmas szükség lenne – hangsúlyozta.

A jelenleg harmadik helyen álló Debreceni VSC szombaton 15 óra 45 perctől fogadja a második Kecskemét TE együttesét az OTP Bank Liga 24. fordulójában.

A Loki egy esetleges győzelemmel 2 pontra megközelítené aktuális ellenfelét a tabellán.