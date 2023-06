Aligha van oka szomorkodni az elmúlt időszakban DVSC vezetőedzőjének, Szrdjan Blagojevicsnek. A szerb mester ugyanis a csapat sikerei után kedden is nagy napra ébredt, hiszen 50. születésnapját ünnepli.

Sikerekben gazdag időszak

Szrdjan Blagojevics az őszi szezon felénél érkezett a DVSC élére, s kinevezését követően alig néhány nappal meg is látszódott a mester szemlélete a pályán, bemutatkozó mérkőzésén egy félidő alatt 4 gólt hintett a Vasutas, majd igaz, kapott is hármat, ám az első félidei játék jogosan biztatta a Loki szimpatizánsait. Amióta a szerb tréner áll az oldalvonal mellett, Dzsudzsák Balázsék szerezték a legtöbb pontot az OTP Bank Liga legutóbbi kiírásában. Olyan találkozókat is nyert a Lokomotív, mint a Ferencváros elleni idegenbeli meccs, amelyet nem kell különösebben ecsetelni, hiszen a Groupama Aréna megépülése óta soha nem gyűjtött három pontot a DVSC. Emellett még sikerült nyerni az Újpest elleni szezonzárón, s a MOL Fehérvár is két vállra fektették a hajdúságiak. A legfontosabb azonban az eredmény, Blagojevics mester egy potenciálisan kiesőjelölt csapatból a bronzéremig vezette a piros-fehéreketet, amelyet a cívisvárosi fanatikusok valószínűleg sosem felejtenek majd el neki.

