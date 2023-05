Már a kieséses szakasz következik a hazai rendezésű labdarugó U17-es Európa-bajnokságon. Hajdú-Bihar vármegyében a C és a D jelű kvartett csoportküzdelmei zajlottak. A negyeddöntőben ennek a két csoportnak az első és másodikjai játszanak keresztbe egymással, hogy eldöntsék, kik jutnak be a legjobb négy közé. A C csoportot a németek nyerték százszázalékos teljesítménnyel, mögöttük a címvédő franciák lettek a másodikok. A D csoportot élén az angolok végeztek, a másik továbbjutó hely pedig a svájciaké lett. Ennek alapján Németország–Svájc és Anglia–Franciaország összecsapásokat rendeznek szombaton – előbbit a DEAC-pályán 15 órától, míg utóbbit Balmazújvárosban este nyolctól.

MSZ