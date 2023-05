A másik mérkőzésen jól kezdtek a címvédő franciák, aminek gyorsan meg is lett az eredménye, Tidiam Gomis lőtt gólt a 10. percben. A franciák ezzel remek helyzetbe hozták magukat, mert nekik az iksz is elég a továbbjutáshoz, míg a luzitánoknak mindenképp nyerniük kellett a továbblépéshez. Próbáltak is visszajönni a meccsbe a dél-európaiak, de a gallok uralták a játékot.

Ezt látva már a 39. minutumban cserélt Filipe Ramos, a portugál edző, és milyen jól tette: két cserejátékosa hozta össze az egyenlítést alig két perc múlva. Geovany Quenda ívelt be egy szögletet jobbról, Nuno Patrício pedig bestukkolta a labdát a franciák kapujába, kiegyenlítve az állást.

A másodk félidőben tovább folytatódott a bírkózás, a portugálok minden megpróbáltak a győzelem kicsikarásáért, de a francia védelem jól állta sarat, néha pedig Fortuna is kisegítette őket. Így maradt az 1–1, ami azt jelentette, hogy a gallok léptek tovább másodikként 4 ponttal a C csoportból. Harmadik lett Portugália ugyancsak 4 egységgel, a nulla pontos Skócia pedig negyedik.

A presztízs is a tét

Szerdán a D csoport záromeccseit rendezik: az egyaránt 6-6 pontos Anglia Svájccal csap össze a DEAC stadionjában. Már mindkét együttes kiharcolta a továbbjutást, így a tét a csoportelsőség lesz. A másik összecsapáson a pont nélküli hollandok és horvátok feszülnek egymásnak Balmazújvárosban, hogy eldöntsék, ki végez a kvartett harmadik és negyedik helyén.

MSZ