Pénteken a Szolnoki Olajbányász ellen az utolsó hazai mérkőzését játssza a DEAC kosárlabdacsapata a 2022-23-as kiírásban. A 18 órától kezdődő összecsapás előtt a klub három ikonikus játékosától is búcsúzik. A Szolnok elleni ötödik helyért rendezett helyosztó második felvonásán három közönségkedvenc is utoljára léphet pályára debreceni színekben az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban, hiszen a szezon végén Tóth Ádám, Polyák László és Balázsi Soma is távozik a csapattól. Becsky István szakosztályvezető a DEAC honlapjának elmondta, hogy ugyan mindhárom játékost szívesen marasztalták volna, végül az élet úgy hozta, hogy jövőre máshol folytatják pályafutásukat.

– Annak idején hatalmas megtiszteltetés volt számunkra, hogy a magyar élvonal egyik legjobb centere, Tóth Ádám elfogadta az ajánlatunkat.

Túlzás nélkül állíthatom, hogy a nálunk töltött négy év alatt örökre beírta magát a debreceni kosárlabda történelmébe, és itt nem csak a Magyar Kupában elért ezüstéremre vagy a bajnoki elődöntőre gondolok.

Ádám személyében egy nagyszerű embert és kiváló sportolót ismerhettünk meg, személyiségének köszönhetően a szurkolók hamar a szívükbe zárták, de ő is egy második otthonra lelt nálunk a családjával – mondta a center távozása kapcsán a sportvezető, majd hozzátette, hogy szinte lehetetlen megköszönni azt, amit Tóth Ádám tett a csapatért, de a Szolnok elleni összecsapás előtt szeretnék méltóképpen búcsúztatni a játékost.

Tóth Ádám 112 magyar bajnokin öltötte eddig magára a Debreceni Egyetem szerelését, nála több mérkőzéssel csak Polyák László büszkélkedhet, akinek a pénteki lesz a 150. bajnokija a DEAC-ban. A sors úgy hozta, hogy a jubileumi mérkőzés egyben a csapatkapitány – egyelőre – utolsó fellépése lesz az Oláh Gábor utcán.

– Lacival is közösen képzeltük el a jövőt, azt gondolom, hogy ő is szívesen maradt volna Debrecenben, de most egy olyan külföldi ajánlatot kapott, mellyel nem tudtunk versenyezni. Csapatkapitányunkról is csak szuperlatívuszokban tudok beszélni, amellett, hogy övé a legtöbb NB I-es bajnoki a DEAC színeiben, az elmúlt öt évben mutatott alázattal és követendő edzésmunkájával igazi példaképpé vált. Külön büszkeség számunkra, hogy amellett, hogy fél évtizeden át segítette a csapatot, a profi sport mellett diplomát szerzett a Debreceni Egyetemen.

Tőle is fájó szívvel búcsúzunk, ugyanakkor korából adódóan én még bízom benne, hogy a külföldi kitérő után ő még lesz majd DEAC játékos, így pénteken még nem búcsúztatjuk a feldobás előtt, csak megköszönjük az eddigi munkáját

– foglalta össze a játékos távozását a szakosztályvezető.

Balázsi Soma személyében egy, a debreceni utánpótlást végigjáró, az első csapatig is eljutó játékos is távozik Debrecenből a szezon végén. – Soma minden tekintetben a klub filozófiájának megtestesítője, kis túlzással már óvodás kora óta követjük a pályafutását.

Rendkívüli szorgalmának köszönhetően kiérdemelte az NB I. A-ban való szereplést, de emellett a Piros-csoportos és a MEFOB csapatunknak is a húzóembere volt.

A sport mellett mindig is nagy hangsúlyt fektetett a tanulmányaira, s most a civil életben adódott is neki egy lehetőség, így a fővárosban folytatja majd pályafutását. Ő egy igazi csapatember, a mindenkori vezetőedző meghosszabbított keze volt a pályán és azon kívül is, mely egy olyan erény, mely keveseknek adatik meg. Kívánom neki, hogy ezeket a sporton kívüli életben is tudja majd kamatoztatni – zárta szavait Becsky István.