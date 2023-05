Két hátvéddel erősítette meg a keretét az osztrák bázisú jégkorongligában szereplő Hydro Fehérvár AV19.

A székesfehérvári klub a honlapján jelentette be, hogy Kiss Roland személyében magyar válogatott hátvéd érkezik. A dunaújvárosi játékos utánpótlás éveiben már játszott Székesfehérváron, majd az Újpest csapatában mutatkozott be a felnőttek között. Visszatérése után az osztrák bázisú nemzetközi bajnokságban is jégre lépett, a 2019/2020-as évadban öt mérkőzésen egy gólt szerzett. 2020-tól előbb Debrecenben, majd Miskolcon szerepelt az Erste Ligában, utóbbi állomáshelyről érkezik most. A 24 éves játékos két éve stabil tagja a magyar válogatottnak, a tamperei világbajnokságot egy góllal és egy gólpasszal zárta. Kétéves megállapodást kötött új klubjával.

Marad a csapatnál Vokla Roland, aki az előző Erste Liga-idényt még Debrecenben töltötte, majd a hajdúságiak kiesése után a Fehérvár osztrák ligában érdekelt csapatához került. A szezonja azonban idő előtt ért véget, mert a Salzburg elleni negyeddöntőben megsérült. Ő is Székesfehérváron kezdte pályafutását, a 2015/2016-os idényben mutatkozott be a felnőttek között. A következő években az Erste Ligában és a MAC csapatával a szlovák bajnokságban is szerepelt, majd 2019-ben igazolt Debrecenbe. A 27 éves játékos eddig kilenc találkozón lépett jégre az osztrák bázisú nemzetközi bajnokságban. Most egyéves megállapodást kötött a Hydro Fehérvár AV19-cel.

MTI