Végre felszállt a fehér füst, és kiderült György József után ki irányítja a következő szezonban a DEAC élvonalbeli jégkorongcsapatának szakmai munkáját. Az egyetemi klub szerda délelőtt jelentette be a honlapján, hoyg Vaszjunyin Artyomot bízza meg a vezetőedzői feladatok ellátásával, akinek segítőtársa Berta Ákos lesz.

A 39 éves Vaszjunyin Artyom Kijevben született, de tizenévesen már az Alba Volánban jégkorongozott, és bár később megfordult a Ferencváros, valamint a Dunaújváros csapatában is, de pályafutása jelentős részében Székesfehérváron játszott, az EBEL-ben is rendszeresen jégre lépett. Játékosként hétszeres magyar bajnok, aki emellett közel nyolcvan alkalommal öltötte magára a magyar válogatott szerelését, a szapporói hősök egyike. A cívisvárosi szurkolók is jól ismerhetik, hiszen 2013-2017 között játékosként a Debreceni Hoki Klub gárdáját erősítette. Pályafutása befejeztével visszatért Székesfehérvárra, ahol az utánpótlásban töltött be edzői szerepet, az U21-es csapattal két bajnoki címet szerzett.

Segítőtársát, a 35 éves Berta Ákost egy debreceni hokifantikusnak sem kell bemutatni, hiszen 2014 óta a debreceni jégkorong egyik meghatározó alakja. Dunaújvárosban nevelkedett, majd hosszabb fővárosi időszak következett: volt az Újpest, a Vasas és az FTC hokisa. A DHK-ba 2015-be igazolt, és azóta – egy rövid kitérőt leszámítva – a cívisvárosban él. Tagja volt a DEAC jégkorong 2018-as megalakulásának, sőt négy sikeres idényt teljesített a Debreceni Egyetem gárdájában csapatkapitányként. A 2022-es visszavonulását követően a DEAC Jégkorong Akadémia U16-os együttesében edzősködött.

Portálunk telefonon érte utol a szakembert. – Sajnálom, hogy a felnőtt csapat szezonja nem sikerült olyan jól – szögezte le Berta Ákos. – Köszönjük a bizalmat a klubnak, innentől kezdve azon leszünk, hogy jövőre jobb szezonunk legyen, és minél előrébb végezzünk a végelszámolásnál.

Mindezt olyan játékkal szeretnénk elérni, hogy minden debreceni hokiszurkolónak ínyére legyen, és minél több drukker legyen a lelátókon!

Ezek mentén indulunk el a csapatépítésben, de még el sem kezdtük az érdemi munkát, először a csapatot próbáljuk az elképzelésekhez igazítani. Reméljük a fiatalok számára is vonzó, hogy Debrecenben az egyetem támogatása miatt a tanulást is előtérbe helyezhetik úgy, hogy ne menjen a sport rovására – fogalmazott.

Forrás: Molnár Péter

A fiatal szakember úgy számolt, hogy egy-két szezont még az utánpótlásban tölt, mielőtt felnőtt szinten is kipróbálja magát, de a felkérés után felgyorsultak az események. Az új edzőpáros júliustól áll munkába, de addig is sok dolguk lesz, hiszen össze kell állítani a programot, ki kell alaktani a jövő évi csapatot. – Az U16-soknál már egy év alatt is rengeteget tanultam, főleg pedagógiai szempontból, szerettem azt a csapatot, és a szezonunk is elég jól sikerült. Mondtam is a fiúknak, 4-5 évük van arra, hogy eljussanak a felnőtt szintig, remélem minél többüknek sikerül majd. Artyommal bátran és optimistán állunk hozzá a feladathoz.

Szeretnénk, ha a magot debreceni játékosok alkotnák, ennek fényében természetesen a fiatalok is meg fogják kapni a lehetőséget, hogy bizonyítsák ott a helyük az első csapatban.

Már most sok ötletünk és elképzelésünk van, akad olyan, ami pénzfüggő is, de reméljük ezekből minél többet meg tudunk majd valósítani. Minél előrébb akarunk végezni a tabellán, de a célokkal kapcsolatban nem szeretnénk jósolgatni – nyilatkozta.

MSZ