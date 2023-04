Február végén vált biztossá, hogy a DEAC a következő idényt új edzőpárossal kezdi. A mai napon pedig immár hivatalos, hogy az egyesület Vaszjunyin Artyomot bízza meg a vezetőedzői feladatok ellátásával, míg segítőtársa Berta Ákos lesz, számolt be a klub honlapja.

A 39 éves Vaszjunyin Artyom Kijevben született, de tizenévesen már az Alba Volánban jégkorongozott, és bár később megfordult a Ferencváros, valamint a Dunaújváros csapatában is, de pályafutása jelentős részében Székesfehérváron játszott, az EBEL-ben is rendszeresen jégre lépett. Hétszeres magyar bajnok, aki emellett közel nyolcvan alkalommal öltötte magára a magyar válogatott szerelését, a szapporói hősök egyike. A cívisvárosi szurkolók is jól ismerhetik, hiszen 2013-2017 között játékosként a Debreceni Hoki Klub MOL Ligás csapatát erősítette. Pályafutása befejeztével visszatért Székesfehérvárra, ahol az utánpótlásban töltött be edzői szerepet, az U21-es csapattal két bajnoki címet szerzett.

A 35 éves Berta Ákost talán senkinek sem kell bemutatni, hiszen 2014 óta a debreceni jégkorong egyik meghatározó alakja. Dunaújvárosban nevelkedett, majd hosszabb fővárosi időszak következett: volt az Újpest, a Vasas és az FTC hokisa. A DHK-ba 2015-be igazolt, és azóta – egy rövid kitérőt leszámítva – a cívisvárosban él. Tagja volt a DEAC jégkorong 2018-as megalakulásának, sőt négy sikeres idényt teljesített a Debreceni Egyetem gárdájában csapatkapitányként. A 2022-es visszavonulását követően a DEAC Jégkorong Akadémia U16-os együttesében edzősködött.

A két szakember korábban együtt játszott a DHK-ban, most pedig edzőként dolgozik újra együtt a debreceni jégkorongcsapat sikeréért.

„Szeretnénk tanulni a korábbi hibákból, amikor nem volt elég bő a keret, és ha a csapatot elérte egy sérülés- vagy betegséghullám, akkor jó, ha két és fél sorral tudtunk kiállni a négy helyett. Próbáljuk úgy kialakítani a csapatot, hogy minden poszton legyen konkurencia, verseny a játéklehetőségért, és az is alap, hogy a játékosok tegyenek meg mindent a pályán a jobb eredmény eléréséért. Artyom a junior bajnokságból érkezik, az ilyen jellegű munkájára is számít a klub, hogy minél több fiatalt tudjunk beépíteni a felnőtt csapatba, vagy annak a közelébe felhozni. Az edzői stáb hivatalosan júliustól áll munkába, addig a keret kialakítása a fő feladat” - mondta az MTI-nek Berta Ákos.