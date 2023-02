Több kategóriában is keresi a Glamour az Év nőjét. Öt jelöltet tüntetnek fel a divatlap online felületén az év sportolója címre, köztük két debreceni klasszis neve is megtalálható, a DSI Debrecen olimpikon gátfutója, Kozák Luca és a Debreceni Búvárklub ikonja, Senánszky Petra is odaérhet a csúcsra. Petra Facebook-oldalán is közzétett egy bejegyzést, igazi dívaként tündököl a képen.

Senánszky Petra igazi dívaként tündököl

Forrás: glamour.hu

HBN