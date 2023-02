A hétvégén megkezdi tavaszi bajnoki szereplését az NB III. Keleti csoportjában a DEAC futballcsapata, vasárnap 14 órától a Vasas II. látogat a Dóczy utcai Sportcampusra. Az egyetemi labdarúgók szakosztályvezetője, Pöszmet Tibor arról számolt be a klub honlapjának, hogy négy játékossal bővült a keret a téli időszakban.

– Arjun Wente amerikai játékos, a Great Falls Reston Soccer Club labdarúgója volt az Egyesült Államokban – nyilatkozta a sportvezető. – Felvételt nyert a Debreceni Egyetemre, és mellette pedig nálunk szeretne futballozni. Ezáltal erősödik a külföldi hallgatókat foglalkoztató vonal a csapatban. Arjunt a támadószekcióba szerződtettük. Batta Gergő a Nyíregyháza második együtteséből érkezett, ő is túl van az első félévén az egyetemen, és szintén támadó. Adminisztrációs tennivalók miatt a bemutatkozására még kicsit várni kell. Ötéves képzésre jár, azaz hosszú távra tervezünk vele. Molnár Szabolcs Balkányból jött, elsőéves egyetemista, ő elsősorban a középpálya bal szélén vethető be. Szintén csatlakozott hozzánk Ujvárosi Ádám öccse, Ujvárosi Máté. Létavértesről érkezett ide focizni, és ő is az egyetem hallgatója. Máté posztja középső középpályás – mondta Pöszmet Tibor, majd így folytatta: – Bízunk benne, hogy a korábbi sérültek lassan visszanyerik a formájukat, illetve elkerülnek bennünket az újabb hiányzások az idény során. Jelenleg Bereczki Dánielt vagyunk kénytelenek nélkülözni, azonban reményeink szerint Korhut Mihály már hamarosan visszatérhet. Kónya Márk éppen a mai edzésen esett ki, még vizsgálják, pontosan mi a problémája.

A szakosztályvezető azt is elárulta, vannak még kiszemeltjeik, de azok a labdarúgók leghamarabb csak nyártól érkeznek a DEAC-hoz.