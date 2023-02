Ahogy arról vasárnap portálunkon is beszámoltunk, kiütéses győzelemmel kezdte a tavaszt az Aqua-General HSE együttese a labdarúgó NB III. Keleti csoportjában. Szűcs János tanítványai a Viharsarokban győzték le 5–1-re a csabaiak második együttesét, a hajdúságiak gólszerzői Marius Constantinescu, Kónya Csaba és Fenyőfalvi Csaba voltak. Különösen a triplázó Constantinescu volt elemében, a támadó 51. percben szerzett második találata szépségdíjasra sikeredett, Varju Sándor Twitter-bejegyzésének köszönhetően most olvasóink is megcsodálhatják az akár a Puskás-díjra is érdemes félollózást.

Constantinescu Dan-Marius gólja a Békéscsaba Előre II - Aqua-General Hajdúszoboszló meccsen. Ezzel lett 0-3 az állás pic.twitter.com/ToA7D1MrHz — Varju Sándor (@thesandorvarju) February 12, 2023

MSZ