Több mint 50 stand, 100 tetováló és még egy Guinness-rekord kísérlet is várja az érdeklődőket a Debrecen Plázában hétvégén, az V. Debreceni Tetováló Expón. Hihetetlen méreteket öltött napjainkra a tetoválások népszerűsége, ha valakinek az egész teste szét van varrva, szinte már arra sem kapjuk fel a fejünket. Nem kérdés, sokan szeretik az önkifejezés eme formáját, és ez alól a sportolók sem kivételek.

A február 25. és 26. között esedékes tetkófesztivál apropóján kérdezett meg a HAON két olyan hajdú-bihari sportembert, akik szívesen, és gyakran fekszenek tű alá. A DEAC női futsalcsapatából Krascsenics Csilla, illetve az MVFC Berettyóújfalu fiatal sportolója, Iszák Dominik vallott többek között a kezdetekről, és arról, milyen jelentőséggel bír egy-egy tetoválásuk.

Belevaló idős hölgy lesz

– Már 14 évesen szerettem volna megcsináltatni az elsőt, viszont a szüleim ellene voltak, egyébként a mai napig nem lelkesednek a tetoválásokért, és azért sem, hogy rajtam több is fellelhető. Aztán 17 évesen már nem bírtam tovább, Budapesten készítettem egyszerre ötöt.

Felhívtam a szülőket, mikor már ezek elkészültek, hogy mit szólnának, ha… Azt felelték, kizárt, akkor haza se menjek; aztán persze megenyhültek.

Krascsenics Csilla most a bal karját veszi célba

Forrás: Napló-archív

Van egy ikertestvérem, ő is nagyon ellene van, sőt, az egész családban csak nekem vannak tetoválásaim, ebből a szempontból mondhatjuk, hogy fekete bárány vagyok – árulta el a DEAC válogatott gólvágója, majd a terveire is rátért. – Olyan 15 tetoválásom van jelenleg, a testem több pontján, eleinte nem voltam megfontolt, ami megtetszett, az már jöhetett is, van rajtam például farkas, vagy épp rózsa motívum is. Ennek ellenére egyiket sem bántam meg, szívesen nézek rá az összesre.

Még sokat szeretnék, épp egy hónapja határoztam el, hogy a bal karomat végig varratom, már megfontoltabb vagyok, mint anno, ezeknek már jelentésük is lesz, a barátokkal, és szeretett sportágammal függnek majd össze.

Attól sem tartok, amit sokszor kérdeznek, hogy miként fogok kinézni öreg koromban, úgy gondolom, lesz belőlem egy vagány, belevaló idős hölgy – jelentette ki Krascsenics Csilla.

Családcentrikus

– Hat éves lehettem, mikor a testvérem tetováltatott, ami már akkor annyira megtetszett, hogy elhatároztam, amint lehet, nekem is lesz. Aztán 16 évesen született meg az első, azóta már tíznél tartok.

Elég családcentrikus vagyok, így a tetoválásaim nagy része is a családomhoz kötődik, van rajtam például egy szitakötő, méghozzá azért, mert a Szitakötő című film, amelyet abban az évben mutattak be, mikor én születtem, anyukám kedvenc alkotása.

Még rengeteg van tervben, most egy elég nagy következik, amely a mellkasomról indul, és a csuklyámon át a hátamon végződik majd. Persze, nem tagadom, imponál a lányoknak is a vagány kinézetem, de abszolút nem ezért csinálom. Nyáron, mikor több látszik a testemből, előfordul, hogy megbámulnak az emberek az utcán a tetkóim miatt, ez néha zavaró, azonban nem különösebben foglalkozom vele – mondta el érdeklődésünkre Iszák Dominik, a Mezei-Vill futsalosa, aki Budapesten már részt vett egy hasonló fesztiválon, felkérték rá, hogy menjen el, és tetováltak is ott rá.

KSZD