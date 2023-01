A Gerevich Aladár Sportcsarnok adott otthont a kadet párbajtőrözők magyar bajnokságának a hétvégén.

A nyitónapon az egyéni versenyekre került sor, mely megmérettetésen a DSI Debrecen hét vívója lépett pástra.

A 113 fős női mezőnyben Nagy Blanka, Berényi Rebeka, Szabó Panna és Sütő Daniella sikerrel vette az első akadályt, a csoportkörből mind a négyen bejutottak a főtáblára – számolt be róla a klub hivatalos honlapja.

Nagy Blanka egyből a 64 között folytatta és a BHSE-s Zemán Zóra 15-10-es legyőzésével jutott tovább. Következett Buczkó Gréta, de szolnoki riválisa sem tudta megnehezíteni kiválóságunk dolgát, Blanka 15-9-re nyerte a párharcot. Bogdán Orsolyának csak nyolc találatot engedélyezett és már a legjobb nyolcban találta magát. A négy közé Jakobi Júlián keresztül vezetett az út, 15-12-re ezt a mérkőzést is megnyerte, majd az elődöntőben Nagy Emmát is felülmúlta (15-10).

A fináléban Gachályi Gréta várt a cívisvárosiak vívójára, mely párharcot nagy csatában végül az AVA tehetsége nyerte, így Nagy Blanka magyar bajnoki ezüstéremmel gazdagította medálgyűjteményét.

Berényi Réka is jól indított, Keindl Júliát magabiztos vívással 15-5 arányban győzte le, Cserép Dorina elleni párharcát viszont csak végletekig kiélezett küzdelem végén tudta megnyerni (15-14). A nyolcaddöntő jelentette számára végállomást, a BHSE vívója, Szilárd Anna öt találattal jobbnak bizonyult, így Réka a 14. helyen zárta a magyar bajnokságot.

Szabó Panna Vadas Beatrix ellen kezdett a főtáblán és nyert 15-8-ra, majd Nébald Melindát múlta felül 15-7-re. Menetelésének Terhes Hanna vetett véget, akitől csak egy találatnyi különbséggel maradt alul és végzett a 16. pozícióban.

Sütő Daniella a főtábla első összecsapásán Mosolygó Sárával került szembe és nagy csatában, 15-14-es vereséget szenvedett, ez pedig azt jelentette, negyvenedikként fejezte be a versenyt.

Mező István a 17. helyen zárt

A férfiak 123 fős mezőnyében a DSI három vívója, Mező István, Oszter-Barcsai Dominik és Virágos Sebestyén lépett pástra. Ahogy a lányok, a fiúk is sikerrel vették a csoportkört és kerültek a főtáblára. Mező a 64 között kezdett és győzte le Örsi Boldizsárt 15-7-re, Bognár Barnával viszont már nem bírt, a szombathelyi vívó 15-8-ra megnyerte a párharcot.

A debreceniek vívója végül a 17. helyen zárta a bajnoki megmérettetést.

Oszter-Barcsay továbbjutása kevésen múlt, de Parádi Péter egy találattal jobbnak bizonyult, ez azt jelentette, a 36. pozícióban fejezte be a versenyt. Virágos Sebestyén a főtábla első összecsapását megnyerte 15-10-re Hanyu Zsomborral szemben, ám Nagy Kornél 15-7-re legyőzte, így a 47. helyet szerezte meg.

HBN