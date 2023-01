Második tesztmérkőzését már megnyerte a DVSC a törökországi edzőtáborban, az ellenfél a német másodosztályú Hannover együttese volt, melyet 2–1-re múltak felül a piros-fehérek Az ideálisnak mondható futballidőben a DVSC a Megyeri Kusnyír, Dreskovics, Deslandes, Ferenczi – Baráth, Manrique – Szécsi, Dzsudzsák, Sós – Babunszki tizeneggyel kezdett.

A tavaly portálunknak adott értékelő interjújában Szrdjan Blagojevics vezetőedző elmondta, szeretné, ha jövőben intenzívebben próbálná visszaszerezni a labdát együttese. Nos, nem csak a mieink, hanem a németek is igyekeztek a lehető leghamarabb megzavarni a másik támadásfelépítését, és talán a túlzott igyekezetnek volt köszönhető, hogy alig telt el hat perc az összecsapásból, de már három játékos maradta jól előkészítettnek tűnő gyepen.

Az ötödik percben láthattuk az első formás debreceni akciót: a csapatkapitány Dzsudzsák Balázs tette ki a bal szélre a labdát Sós Bencének, aki középre centerezett, Baráth Péter jól érkezett, de próbálkozása a kapus ölében halt el. Nem sokkal később a németek kavarták meg a mieink bal szélét, de Megyeri Balázs a helyén volt.

Dorian Babunszki fordult le szépen két németről és játszotta meg Sóst aki rosszul célzott, majd Baráth az általa megszerzett labdával lőtt mellé. Pár pillanattal később Ferenczi János beadását csúsztatta meg Szécsi Márk, de a labda elpattogott keresztbe a kapu előtt. Az hallható volt, hogy eleinte a kispad Babunszkit folyamatosan arra biztatta, intenzívebben támadja meg a németek védőit.

Idővel áttevődött a játék a Loki térfelére, de komoly helyzetet egy ideig nem tudtak kialakítani a hannoveriek. Tesztmeccs ide-oda, sok volt a bosszantó pontatlanság a Vasutas játékában, így hiába kínálkozott volna több ígéretes lehetőség is egy szép támadásra, általában a második-harmadik passznál el is halt az akció.

A 27. percben megszerezte a vezetést a Hannover, saját térfélen veszített labdát a Debrecen, némi birkózást követően a megiramodó Schaub csapott le rá, és tűpontosan lőtte ki a jobb alsót. 0–1.

Továbbra is a németek voltak fölényben – a Loki erejéből pár felvillanásra futotta csak –, de több találat már nem esett szünet. Az utolsó pillanatokban a Sós lába akadt t össze egy német védőével, a középpályás fájdalmas arccal maradt a földön, de szerencsére aztán önerőből ment be az öltözőbe.

Fordulás után egy agresszívebb felfogású Vasutas érkezett ki a pályára, és ennek meg is lett az eredménye. Ám előbb még Sylvain Deslandes szabálytalankodott a saját tizenhatosa előtt az 52. minutumban, a megítélt szabadrúgásból Szécsit találtál fejbe a labdával, de rövid ápolás után folytatta a támadó.

És milyen jól tette, ugyanis ő verekedett ki egy labdát a jobboldali szögletzászlónál, befelé húzott, majd az üresen álló Christian Manrique elé tálalt, aki a jobb alsóba helyezett! 1–1.

Ahogy a mondás tartja, a gól megtanít futballozni: fölénybe került a Debrecen, több szép akciót is vezettek a piros-fehérek. De még mennyire, hogy megtanít: Dzsudzsák szerzett labdát a németek térfelén, és okosan lőtt a vendégkapuba, majd fogadhatta a társak gratulációját! (65. perc, 1–2.)

Németek próbáltak növelni a tempón vissza is vették az irányítást, de ehhez kellett pár könnyelmű debreceni megoldás is.

A 81. percben Barát, majd Manrique növelhette volna az előnyt, de nem jó megoldásokat választottak.Ám nekibúsulni sem jutott idejük, mert pár másodperccel később Deslandessel kiegészülve ballaghattak le a gyepről, érkezett helyükre az új igazolás, a négyszeres montenegrói válogatott középpályás Stefan Loncsar, Varga József, valamint Dusan Lagator társaságában.

Lendületben maradt a Loki, Babunszki bombázott közelről kapura, de szögletre pattant a labda. Közvetlenül a lefújás előtt még lehetőséget kapott Bódi ádám, Matar Dieye és Bévárdi Zsombor is, de msá változás már ne történt, győzött a Loki, amásodik félidő alapján megérdemelten.

MSZ